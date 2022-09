CorsiAmo: due serate al Cfp Zanardelli a Edolo e Darfo Boario

martedì, 20 settembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – “CorsiAmo in Valle Camonica…Non Fermarti, Formati”. Il Centro formativo provinciale Giuseppe Zanardelli organizza l’evento CorsiAmo in Valle Camonica, due serate ad ingresso gratuito nelle sue sedi di Darfo Boario Terme ed Edolo, dove verranno presentati e approfonditi alcuni corsi dedicati alla formazione per adulti.

Il viaggio nella formazione inizia il 28 settembre presso la sede di Edolo (Brescia) dove si potrà assistere ai corsi in “pillole” di:

. Photoshop: tecniche di ritocco immagine dalle ore 18.00 alle 18.30

. Illustrator dalle 18.30 alle 19.00

. Gestire la segreteria di uno studio professionale dalle 18.30 alle 19.00

. Montaggio Video con DaVinci dalle 19.00 alle 19.30

. Gestire la segreteria di uno studio professionale dalle 18.30 alle 19.00

. Assistente Familiare dalle 18.00 alle 18.30

. Operatore Socio Sanitario + Riqualifica dalle 18.30 alle 19.00

. Principali software per la modellazione solida e il disegno assistito (Autocad – Solid Works) dalle 18.00 alle 18.30

. Presentazione servizi relativi al Bando GOL che permette ai disoccupati, previa la verifica dei requisiti, di poter frequentare gratuitamente alcuni percorsi formativi.

Un ampio ventaglio di proposte formative anche per la sede di Darfo Boario Terme (Brescia) che il 4 ottobre, dalle 19.30 alle 21, presenterà i corsi di:

. Addetto alla vendita nel settore cosmetico/abbigliamento

. Operatore di magazzino della logistica e della spedizione + Muletto

. Contabilità: come trattare e registrare i dati contabili

. Paghe e gestione del personale

. Modellistica Sartoriale

. Accogliere e gestire la relazione con i clienti in Lingua Inglese

. Presentazione servizi relativi al Bando GOL che permette ai disoccupati, previa la verifica dei requisiti, di poter frequentare gratuitamente alcuni percorsi formativi.

Inoltre, in entrambe le serate, verranno presentante le proposte di formazione della sede di Ponte di Legno:

. Lavorazione prodotti da Forno

. Addetto preparazione e cottura di pizze e focacce

. Addetto alla Reception: gestione prenotazioni e accoglienza alberghiera

. Cameriere ai piani: Effettuare il riordino di camere e spazi alberghieri

Due importanti appuntamenti a disposizione di tutte quelle persone che vogliono accrescere e consolidare la propria professionalità o le proprie attitudini personali e scoprire le importanti agevolazioni che il Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) riserva ai disoccupati.

Per informazioni ed iscrizioni: https://adulti.cfpzanardelli.it/news/corsiamo-2022/

sede di Darfo/Ponte di Legno 0364 529827

sede di Edolo 0364 71256