Col senno di poi: Erica Patti racconta in un libro la strage di Ono San Pietro

martedì, 8 marzo 2022

Berzo Demo – Un racconto sul dramma che ha vissuto, sui rapporti difficili con l’ex marito Pasquale Iacovone, che ha ucciso i loro figli, Andrea e Davide. Erica Patti, con l’aiuto di Laura Bergami, ha trovato il coraggio di raccontare la sua terribile storia, che ha origine ben prima di quel 16 luglio 2013, quando Pasquale Iacovone, uccise i loro figli, Andrea e Davide di 13 e 9 anni, soffocandoli nel sonno e bruciandoli nel rogo che appiccò alla loro abitazione.

Erica Patti, nel libro “Col senno di poi”, ribadisce di aver denunciato, segnalato e chiesto aiuto, vivendo nella paura e non sentendosi tutelata. Certamente tutti, col “senno di poi”, avrebbero agito diversamente. Ma così è andata ed Erica ha trovato la forza di creare un’associazione per aiutare altre donne in difficoltà, vittime di violenza e di stalking.

Il libro “Col senno di poi Uccisi e bruciati dal padre. La madre racconta la strage di Ono San Pietro” di Erica Patti, a cura di Laura Bergami (ed. Liberedizioni) che si trova in vendita nelle librerie, è acquistabile online ed è disponibile anche in prestito presso il Sistema bibliotecario di Vallecamonica, racconta la strage di Ono San Pietro e il dramma di Erica Patti.

In occasione delle manifestazione per la Giornata della Donna l’Associazione Casa Panzerini con l’Unione dei Comuni della Valsaviore ha organizzato venerdì 11 marzo una serata per riflettere sulla violenza di genere durante la quale Erica Patti dialogherà con la giornalista Paola Cominelli. L’incontro si terrà alle 20:30 nella sala Polifunzionale di Demo, a ingresso libero su prenotazione.