Chiusa la statale 42 a Edolo, Alta Valle Camonica isolata

martedì, 2 aprile 2024

Edolo (Brescia) – L’Alta Valle Camonica è isolata: in serata una scarica di sassi e terra è finita sulla statale 42 del Tonale a Edolo.

Poco dopo la galleria, salendo verso Iscla, si è verificato lo smottamento e sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo, la Polizia locale, il sindaco Luca Masneri e la Protezione civile.

La statale 42 è stata chiusa precauzionalmente per garantire la sicurezza e domani mattina ci sarà un sopralluogo dai tecnici e geologi per verificare la montagna dove si è verificato la scarica di sassi e terra. Per questa notte la statale rimarrà chiusa e i paesi dell’Alta Valle Camonica.