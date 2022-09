Caro energia: lampioni spenti da mezzanotte alle 5 a Ceto

domenica, 4 settembre 2022

Ceto – Gli impianti di illuminazione pubblica spenti da mezzanotte alle 5 a Ceto (Trento). Lo prevede l’ordinanza firmata dal sindaco di Ceto, Marina Lanzetti (nella foto). E’ un’iniziativa sperimentale, introdotta in via sperimentale, con l’obiettivo di risparmiare energia e ridurre i costi delle bollette a carico del Comune.

Il sindaco di Ceto fa riferimento anche ai pericoli per i pedoni e i ciclisti – quando sono spenti i lampioni dalle 24 alle 5 – ed ha previsto nell’ordinanza il divieto di circolazione, sia a piedi sia sulle due ruote, quando le strade non sono illuminate. Del divieto sono esclusi i centri storici di Ceto e Nadro. In caso di situazioni di emergenza, che potranno costringere i pedoni a transitare tra le vie al buio, sarà obbligatorio indossare il giubbetto con dispositivi riflettenti e dotati di di torce.