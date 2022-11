Caro energia e tagli alle spese a Edolo, Masneri: “Un fondo in aiuto alle famiglie in difficoltà”

mercoledì, 16 novembre 2022

Edolo (Brescia) – Un piano per ridurre i consumi, tagliare le spese e far fronte al caro energia. L’Amministrazione comunale di Edolo ha messo a punto una serie di iniziative, illustrate dal sindaco Luca Masneri

“In un momento difficile per cittadini, attività imprenditoriali e amministrazioni pubbliche a Edolo si è economizzato per permettere a chi è in difficoltà di superare questo momento”, spiega Luca Masneri (nella foto).

“I rincari delle bollette di luce e gas – sottolinea il primo cittadino – hanno colpito tutti, in primis i consumatori e le famiglie, poi le aziende e i Comuni. Solo a Edolo si stima che a fine anno, l’incremento delle utenze di luce e gas degli stabili e dell’illuminazione pubblica, si aggirerà intorno ai 150mila euro. Questa situazione, in condizioni normali avrebbe portato a un inevitabile taglio dei servizi per contenere i costi. Edifici pubblici più freddi e in scarsa illuminazione delle strade comunali. Fortunatamente una gestione oculata dei conti pubblici negli anni, ci consente oggi di superare il problema senza gravare sulle tasche dei cittadini e senza operare particolari tagli ai servizi”.

La prima preoccupazione dell’Amministrazione comunale di Edolo è cercare di attutire l’impatto che questi rincari avranno sulle famiglie, da qui la scelta di contenere i costi superflui, come il budget destinato alle illuminazioni natalizie (da 30mila a 10mila euro). “Questo risparmio – prosegue Masneri – verrà utilizzato per creare un fondo dedicato alla povertà energetica, ovvero da devolvere ai cittadini che seriamente faticano a pagare le bollette”.

Un esempio sul fronte servizi è l’aver evitato la riduzione della temperatura nelle scuole, luogo in cui inseganti e studenti passano la maggior parte della giornata.

L’Amministrazione edolese sta mettendo le basi per alcuni progetti per l’efficientamento energetico del patrimonio comunale. In particolare è stato appena terminato un intervento del valore di 100mila euro per l’installazione di un sistema di accumulo alle scuole medie Rocco Serini dove era già esistente un impianto fotovoltaico al fine di tagliare totalmente la bolletta dell’energia.

Grazie a un finanziamento di 200mila euro per l’efficientamento energetico della scuola elementare, e a un altro intervento importante di 1.400.000 euro (ottenuto a tasso zero) di investimento sulla piscina (che verrà ristrutturata e efficientata), inoltre sono previste riduzioni delle utenze di queste strutture che ripagheranno il rimborso del finanziamento.

“Guardando a un futuro ancora più green – conclude Luca Masneri – l’amministrazione sta partecipando anche ai lavori per la valorizzazione dello scarto forestale di lavorazione del Consorzio al fine di trasformarlo in energia per la comunità a costi convenienti. Si lavorerà quindi in sinergia con i Comuni del Consorzio Forestale e con il Consorzio stesso per un progetto di impianto di produzione del pellet a costi inferiori al mercato. Questo favorirà la pulizia dei boschi e la messa a disposizione di pellet a basso costo”.