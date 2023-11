Campionati sportivi studenteschi: al Meneghini le gare di corsa campestre

giovedì, 9 novembre 2023

Edolo (Brescia) – Campionati Sportivi Studenteschi, al Meneghini inizia domani la prima fase, quella d’istituto, della Corsa Campestre e prendono avvio le iniziative per il decennale del liceo scientifico ad indirizzo sportivo.

La prima fase dei Campionati Sportivi Studenteschi di Corsa Campestre valevole per la selezione ai Campionati Provinciali prevede il ritrovo degli studenti alle 10, presso il campo sportivo dell’Istituto (in caso di pioggia all’interno della palestra grande) dove i docenti di Scienze motorie controlleranno i nominativi dei partecipanti che sono gli unici autorizzati ad uscire dalla classe. I partecipanti ritireranno il cartellino di gara presso i propri insegnanti.

Al termine delle attività ogni docente effettuerà il contrappello dei propri alunni che potranno poi lasciare la scuola alle 13:45. Sul percorso di gara ci saranno degli alunni incaricati della vigilanza dai docenti di scienze motorie.

Le classifiche saranno redatte dai docenti di scienze motorie.

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Durante la gara non è consentito l’utilizzo di scarpe chiodate di atletica (parte del percorso è su asfalto) né di scarpe da calcetto. L’accesso alla fase provinciale, ed eventualmente a quella regionale, avverrà secondo la classifica della fase d’ istituto; inoltre potrà essere preso in considerazione, dal dipartimento di Scienze motorie, il ripescaggio di un alunno e alunna per categoria, che sia risultato assente nella fase d’istituto per giustificati motivi e di cui siano note e certe la validità e la serietà dal punto di vista sportivo.

Tutti gli alunni partecipanti alle gare e all’organizzazione, indipendentemente dall’orario scolastico della loro classe in quel giorno, sono obbligati a rimanere alla manifestazione dalle ore 10 fino alle ore 13:45 sotto la sorveglianza degli insegnanti di Scienze motorie.

In occasione del decennale del Liceo scientifico ad indirizzo sportivo e nell’ambito del progetto “Esosport – da rifiuti a risorsa”, finalizzato alla valorizzazione dei rifiuti e per dare loro una seconda vita, viene attivata l’iniziativa: “Sport e ambiente: un legame sostenibile”. Alle 11:50 di domani – venerdì 10 novembre – le competizioni della corsa campestre saranno interrotte per far spazio alla raccolta di scarpe da ginnastica usate. Il materiale raccolto e riciclato da Esosport ritornerà sul territorio per dare vita a nuovi progetti; due sono le iniziative: “Il Giardino di Betty“, creazione di pavimentazioni antitrauma per parchi giochi e “La Pista di Pietro”, in ricordo del famoso velocista Pietro Mennea, per la creazione di piste di atletica leggera.

La classe 4^A AFM si troverà al campo sportivo e sarà pronta a raccogliere le scarpe usate degli studenti del Meneghini: ore 10:50 tutte le classi del 1° e 2° anno (solo studenti che hanno le scarpe da riciclare); ore 11 tutte le classi del 3° e 4° anno (solo studenti che hanno le scarpe da riciclare); ore 11:15 tutte le classi del 5° anno (solo studenti che hanno le scarpe da riciclare).