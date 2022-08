Breno, a Malga Blumone incontro sul progetto MI.FI.SSO

lunedì, 29 agosto 2022

Breno (Ch. Pa.) – Un nuovo appuntamento in Valle Camonica sul progetto MI.FI.SSO. Mercoledì 14 settembre, dalle 10 alle 16, si terrà a malga Blumone di Breno (Brescia) un incontro divulgativo sul progetto MI.FI.SSO – Microrganismi Autoctoni e Fitodepurazione per la Sicurezza e la Sostenibilità del burro e dei formaggi a latte crudo prodotti in Valle Camonica e nel Sebino Bresciano. L’incontro è promosso dal Consorzio Silter Dop, Comunità Montana Valle Camonica, Comunità Montana Sebino Bresciano, Parco dell’Adamello, Unimont e CNR-Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari.

Il programma della giornata

Ore 10: Microrganismi autoctoni e risultati ottenuti nelle caseificazioni controllate. Professor De Noni (responsabile scientifico del progetto – De FENS – Unimio) presso la locanda Gaver

ore 11: La Fitodepurazione negli alpeggi e visita al Progetto Pilota realizzato. Dottor Guido Calvi (responsabile del servizio Parco dell’Adamello e tutela ambientale – Comunità Montana di Valle Camonica )

ore 12: Degustazione delle formagelle prodotte con i fermenti del progetto MIFISSO

ore 12:30: Possibilità di pranzare presso la locanda Gaver al costo di 20 euro a carico dei partecipanti (è gradita la prenotazione al 0365.99325)

ore 14:30: Incontro informativo nell’ambito del progetto SOSALP sulla nutrizione delle bovine al pascolo e valutazione delle condizioni corporee delle stesse.

Il progetto – Il responsabile progetto, che rientra nel Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è il Consorzio per la tutela del Formaggio Silter DOP, realizzato con la collaborazione di: Dipartimento di Scienze per gli Alimenti la Nutrizione l’Ambiente dell’Università degli Studi di Milano (DeFENS-UNIMI), Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPA-CNR) di Milano, Comunità Montana di Valle Camonica – Ente gestore del Parco dell’Adamello, Cissva – Caseificio Sociale di Valle Camonica e del Sebino – Società Cooperativa Agricola, Azienda agricola Andrea Bezzi, Azienda agricola Oscar Baccanelli, Azienda agricola Prestello delle sorelle Bettoni, Azienda agricola Giovanni Ducoli, Azienda agricola Vittorio Spandre.

