Bilancio di sostenibilità tra obbligo e opportunità per le aziende: incontro a Unimont di Edolo

mercoledì, 5 luglio 2023

Edolo (Brescia) – Al polo Unimont di Edolo (Brescia) si terrà domani – giovedì 6 luglio – l’evento “Il bilancio di sostenibilità tra obbligo e opportunità, quale scenario per le aziende di montagna”, organizzato dal Centro di Ricerca Coordinato per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna (Ge.S.Di.Mont.), in collaborazione con la Camera di Commercio di Brescia e ProBrixia, all’interno di Futura Lab corner di approfondimento e orientamento verso Futura Expo 2023 Economia per l’ambiente in programma l’8-9-10 ottobre prossimi a Brescia. L’incontro potrà essere seguito in presenza o da remoto previa iscrizione al link



Programma

ORE 15.30 – Interventi istituzionali

ORE 16.45 – Apertura lavori – Sviluppo sostenibile e competitivo: come il mondo della conoscenza può supportare le aziende di montagna

ORE 17.15 – Tavola rotonda – Montagne e bilanci di sostenibilità: le aziende del territorio si raccontano

ORE 18.30 – Elaborazione modelli di misurazione della sostenibilità

ORE 19.00 – Chiusura lavori

Per i dottori Agronomi e Forestali l’evento è accreditato come crediti formativi