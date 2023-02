ASST Valcamonica, organico rinforzato in Medicina e Cardiologia

venerdì, 3 febbraio 2023

Esine – L’ASST della Valcamonica ha ultimato le procedure selettive per individuare nuovi Dirigenti Medici che vanno a rinforzare l’organico dei reparti di Medicina Generale e di Cardiologia.

Ha preso servizio presso la Struttura Complessa di Medicina Generale la dottoressa Daniela Biondi (foto insieme al direttore Roberto Furloni), Dirigente Medico con specializzazione in Nefrologia, proveniente dall’ASST Franciacorta. Insieme a lei, la Struttura Complessa di Cardiologia si avvale dell’operato di due nuovi giovani Dirigenti Medici, il dottor Nicola Bernardi, camuno di Berzo Demo e il dottor Fabio Alghisi di Travagliato (foto sotto insieme al direttore Alberto Madureri).

L’assunzione dei nuovi professionisti costituisce una preziosa risorsa per l’Azienda che, pur in un momento di difficle reperimento di medici da parte del sistema sanitario nel complesso, risulta costantemente impegnata per attrarre figure professionali in grado di offrire un elevato standard qualitativo dei propri Servizi.