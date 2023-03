Assemblea a Cedegolo, a rischio la maggioranza del sindaco Pedrali

sabato, 18 marzo 2023

Cedegolo (Brescia) – Maggioranza e minoranza rimangono fermi sulle loro posizioni e il prossimo consiglio sarà decisivo per la Giunta guidata dal sindaco Andrea Pedrali. La maggioranza in Consiglio comunale a Cedegolo (Brescia) è decimata e per approvare il bilancio avrà necessità di “un sostegno” dall’opposizione, altrimenti rischia la decadenza e il commissariamento fino alla primavera 2024.

Nell’assemblea di ieri sera il sindaco ha illustrato la situazione, con le dimissioni del consigliere comunale Gian Franco Zucchi, la lista dei candidati è esaurita. Così la Giunta guidata dal sindaco Andrea Pedrali non ha i numeri per proseguire l’azione amministrativa.

Il gruppo di minoranza “Uniti per la Valsaviore – Cedegolo e Grevo“, con il capogruppo Marina Bianchi e i consiglieri Renato Pedretti e Pietro Omassoli, presenti all’assemblea hanno dato la disponibilità a collaborare, ma a certe condizioni. E qui la maggioranza sembra non accogliere le richieste della minoranza. Di fatto tutto è rinviato al prossimo consiglio che sarà il bivio per il sindaco Pedrali e la sua maggioranza.