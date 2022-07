Antares Fight Night, spettacolo mondiale. Masneri: “Vetrina internazionale per Edolo”

domenica, 10 luglio 2022

Edolo – Un grande evento sportivo ieri sera a Edolo (Brescia): la seconda edizione di Antarès Fight Night, la più importante manifestazione di Kickboxing in calendario quest’estate in Italia. La seconda edizione di Antarès Fight Night ha visto grandi sfide, match di altissimo livello, spettacolari quelle tra Guiderdone e Sifi e tra la Micheletto e la Grapperhaus.

Presenti alla serata il pubblico delle grandi occasioni, appassionati di Kickboxing a livello nazionale che hanno seguito con attenzione e applaudito durante i combattimenti e migliaia hanno seguito sui social i match. Il sindaco Luca Masneri (nel video), soddisfatto dell’evento mondiale che, per il secondo anno consecutivo, proietta Edolo in chiave internazionale, promuovendo il territorio. “A Edolo – sottolinea Luca Masneri – è arrivato il top della disciplina a livello mondiale sia maschile che femminile, che hanno regalato una straordinaria serata e tantissime emozioni”.

VIDEO



Antares Fight Night, l’evento mondiale di kickboxing, ideato e organizzato dalla A.S.D. Ares Kickboxing Italia di Edolo, con Paolo Blam e Alberto Citroni, col supporto di Fight1 (organizzazione leader degli sport da combattimento in Italia, il cui presidente, Carlo Di Blasi, è patron di Oktagon, primo evento di Kickboxing in Italia ed in Europa) e dall’International Sport Karate Association (ISKA), uno dei maggiori organismi internazionali che regolano i combattimenti di karate sportivo e kickboxing.

I match che si sono disputati – nel piazzale della Brigata Orobica – ha visto la presenza di amministratori, tra cui Ilario Sabbadini, assessore alla Comunità Montana di Valle Camonica e sindaco di Corteno Golgi, Massimo Maugeri, già assessore in Comunità Montana e consigliere comunale a Bienno, Luciano Mossini, assessore al Turismo di Edolo, quindi Lucio Gagliardi, presidente di Valle Camonica Servizi Vendite, e gli sponsor, con in testa i distretti ecologici.

La manifestazione ha avuto un grande impatto soprattutto sui giovani, il kickboxing è tra gli sport più visitati sui social, e il boato del pubblico è arrivato alla 23:15 con il trionfo di Martine Micheletto che ha vinto il titolo mondiale, l’ottavo della sua carriera, chiudendo le gare. In precedenza gli applausi erano andati a Cristian Guiderdone che ha vinto il match e conquistato il titolo di campione del mondo. Un’apoteosi per i due campioni, u manifestazione che ha conquistato uno spazio importante a Edolo e in Valle Camonica.