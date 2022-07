Alluvione a Niardo, l’assessore regionale Caparini lancia una raccolta fondi

domenica, 31 luglio 2022

Niardo – Alluvione a Niardo, l’assessore regionale al Bilancio Davide Caparini lancia una raccolta fondi. Importante iniziativa dell’assessore regionale al Bilancio Davide Caparini (nella foto durante il sopralluogo) che ha lanciato su GoFundme una raccolta fondi per le popolazioni coinvolte nell’alluvione di Niardo e Braone.

“C’è un’emergenza che ha colpito bambini, donne e uomini, famiglie che in un is tante si sono visti strappare il frutto del lavoro di una vita. In molti si stanno mobilitando: dal dono dell’acqua potabile a quello del proprio tempo. Chi vive in Montagna sa che deve averne cura e rispetto. Come possiamo – si legge sulla piattaforma –. Regione Lombardia è intervenuta con un milione di euro per le opere di primo intervento e finanzierà al comune un piano di ripristino e messa in sicurezza. E quando la natura ha il sopravvento tutti dobbiamo fare la nostra parte”.

In attesa che “il Governo ci conceda lo stato di emergenza – prosegue Caparini – l’unico modo di aiutare i tanti danneggiati dall’alluvione è contribuire. Tocca a noi, gente generosa, fare un gesto di solidarietà. Lo stanno facendo i tantissimi volontari impegnati da giorni, lo possiamo fare anche donando”.

Chi volesse donare può farlo da questo link https://gofund.me/31ddc4d9