Adamello Ultra Trail entra a far parte del National League Project di ITRA

martedì, 7 febbraio 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Adamello Ultra Trail consolida ancora una volta la sua crescita: l’evento di ultrarunning (22-24 Settembre 2023) che ripercorre i camminamenti della Grande Guerra nel comprensorio Pontedilegno-Tonale è infatti entrato a far parte del nuovo progetto National League di ITRA, la International Trail Running Association. Foto di Giacomo Meneghello.

Per l’evento che si sviluppa in Alta Val Camonica e Alta Val di Sole, attraversando le bellezze del Parco Naturale dell’Adamello e del Parco Nazionale dello Stelvio, questo progetto aggiunge ulteriore interesse per i runner. Se le tre distanze dell’Adamello Ultra Trail (170, 100 e 35 km) conferivano già punti per l’UTMB Index Race (rispettivamente 100M, 100K e 20 K) e per l’ITRA Index Race (6, 5 e 2 punti), ora le tre gare saranno valide anche per l’ITRA National League.

Un progetto, quello dell’Associazione Internazionale del Trail Running, lanciato a inizio 2023 per “promuovere la disciplina a livello nazionale, creare una sfida accessibile per ogni runner, incoraggiare gli appassionati a ridurre il proprio impatto ambientale e aumentare i servizi per corridori e organizzatori”, come riferito dalla stessa associazione sul proprio sito.

La classifica del National League Project ha linee guida ben definite. Calcolata nazione per nazione, comprende tutti gli atleti che abbiano ottenuto punti ITRA in almeno 3 eventi nello stesso paese: qualora ne fossero stati corsi di più, verranno selezionati i tre con il punteggio più alto secondo l’ITRA Index Score. A gennaio 2024 saranno annunciati i vincitori della prima edizione del nuovo progetto.

La partecipazione è automatica registrandosi agli eventi di trail running che fanno parte del circuito National League: per Adamello Ultra Trail le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale www.adamelloultratrail.it. 850 i posti totali, 250 per la distanza lunga, 300 per la media e per la corta: confermati fino al 30 giugno i prezzi 2022 (180, 90 e 40 euro), mentre da luglio ciascuna tariffa aumenterà di venti euro fino alla chiusura delle iscrizioni di domenica 3 settembre o all’esaurimento dei pettorali disponibili.