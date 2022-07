Inchiesta su cane avvelenato e ordinanza del sindaco di Peio

lunedì, 25 luglio 2022

Peio – Sospetto avvelenamento di cane a Cogolo di Peio (Trento). Il sindaco Alberto Pretti ha emesso un’ordinanza con informazioni sanitarie, di pubblica utilità, decoro urbano e il divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati. In località Guilnova-Polveriera si è verificato il sospetto avvelenamento di un cane.

Nell’ordinanza 149/2022 il sindaco di Peio ripercorre quanto accaduto e in seguito a morti sospette di cani, in collaborazione con le competenti autorità territoriali, è stata aperta un’indagine al fine di accertare i fatti.

Nell’ordinanza viene ricordato che in località Guilnova-Polveriera, e comunque in tutta la Valle di Peio, in particolare negli abitati di Cogolo e Celledizzo e anche in aree boschive è stato introdotto l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, suggerendo che siano muniti anche di museruola, al fine di evitare l’ingestione casuale di bocconi. Inoltre viene posta un obbligo ai proprietari di cani: impedendo di uscire liberamente dalle abitazioni e di vagare nel territorio comunale e infine chiunque rinvenga un animale morto o materiale deve contattare la Polizia Locale di Peio.