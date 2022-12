Trentino, sulle piste con Ski family: l’iniziativa

giovedì, 8 dicembre 2022

Pinzolo (Trento) – Ringrazio le quattro stazioni che hanno aderito alla tredicesima edizione e cioè passo Brocon, Pejo, Monte Bondone e Pinzolo – ha esordito così l’assessore alle politiche familiari della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana. “Queste stazioni hanno dimostrato una particolare attenzione alle famiglie e, aderire anche quest’anno a questa iniziativa, significa permettere alle famiglie di sciare insieme a costi agevolati solo con lo skipass di un solo genitore. Offrire ai bambini la possibilità di sciare gratuitamente è una possibilità importante, con cui la Provincia dimostra di essere a fianco delle famiglie, soprattutto in questo particolare periodo. Ski family è una iniziativa che si rivolge anche al di fuori della provincia di Trento, visto che può interessare anche le famiglie non residenti in Trentino. Ci terrei ad evidenziare che anche questa edizione ha un format particolare, visto che è ampliata ai nonni, che potranno così sciare con i nipoti con la tariffa agevolata”. Concludo – ha detto l’assessore – sottolineando che il progetto è un volano per far conoscere ai turisti le quattro stazioni sciistiche che con lungimiranza hanno aderito a questa iniziativa fin dal primo anno”.

L’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento rinnova il pacchetto con l’offerta tariffaria di Ski family, che va a sostenere le famiglie con figli under 18. L’iniziativa, deliberata recentemente in Giunta provinciale, permette l’accesso al solo costo dello skipass a tariffa piena di un genitore, mentre i figli fino a 18 anni non compiuti sciano gratuitamente.

In apertura il dirigente generale dell’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento, Luciano Malfer, ha ricordato che “siamo giunti alla 13ma edizione di Ski family: una formula che consente ai genitori e ai nonni di andare a sciare a costi accessibili ed una misura fortemente voluta dalla Giunta”. Ed ha proseguito: “Fruire delle bellezze naturali del Trentino a costi contenuti è un’altra finalità del progetto ed è una progettualità a costo zero, visto che non è finanziata con risorse pubbliche”. Infine, Malfer ha ricordato che nell’ultima stagione pre-covid hanno sciato con Ski family 40.000 persone di cui il 38% erano residenti in Trentino. Il sito www.skifamilyintrentino.it aprirà lunedì 12 dicembre 2022”.

Prima di dare la parola alle stazioni sciistiche, Antonella Premate, funzionario dell’Agenzia per la coesione sociale, ha ricordato che occorre spid per accedere al sito di Ski family e scaricare il voucher e la famiglia deve presentarsi unita alla cassa della stazione sciistica. Ha poi aggiunto: “Prima di tornare alla stazione di prima scelta, si chiede alla famiglia di sciare in altre due stazioni aderenti al progetto per far conoscere più stazioni a rotazione. Ski family è aperto sia alle famiglie residenti (con l’EuregioFamilyPass), che non residenti ed è aperto anche ai dipendenti delle aziende non trentine certificate Family Audit e ai residenti nei comuni italiani certificati “Family in Italia”. Infine, ha aggiunto: “Vi sono alcune limitazioni: è possibile sciare con Ski family tutti i giorni della settimana, esclusi: il periodo dal 25 dicembre all’8 gennaio, le domeniche del mese di febbraio e la prima domenica del mese di marzo 2023”.

Le stazioni sciistiche aderenti alla formula “Ski family”

Presenti anche i responsabili delle 4 stazioni sciistiche che hanno aderito a Ski family: Eliana Carlin, referente di Funivie Ski-Lagorai spa, ha detto emozionata: “siamo occupatissimi sugli impianti oggi, primo giorno di apertura, e siamo contenti di aver aderito alla formula fin dal primo anno perché questa politica si sposa con altre iniziative che promuoviamo durante la stagione per le famiglie. È per noi fondamentale che lo sci sia vissuto soprattutto dalle famiglie trentine, oltre che da quelle di turisti. Quest’anno abbiamo organizzato corsi di sci con noleggio gratuito e hanno aderito 400 bambini grazie al sostegno dei comuni che si sono fatti carico dei costi di trasporto e le scuole che hanno promosso i corsi a prezzi agevolati”.

“Oggi è il nostro primo giorno di apertura e sono già arrivati i primi turisti da Milano – ha commentato Andrea Pedretti dell’Ufficio Marketing Funivie Pinzolo spa – è il nostro 13mo anno con ski family, abbiamo fatto parte dall’inizio e aderiamo anche al Distretto famiglia Val Rendena. Crediamo nella valenza di questo progetto per aiutare le famiglie a sciare assieme a costi vantaggiosi e a trascorrere una giornata assieme”. Simone Pegolotti, direttore di Pejo Funivie spa ha ricordato che “abbiamo incorociato le nostre esigenze con questo progetto e abbiamo già ricevuto parecchie richieste perché è una iniziativa conosciuta e consolidata sul territorio ed è uno sforzo che facciamo volentieri”. Infine, Fulvio Rigotti, presidente di Trento Funivie, ha detto: “la nostra stazione attira un target ben preciso di clientela visto che il 60% sono bambini e giovani sotto i 18 anni. Ski family è una bella occasione per la Provincia autonoma di Trento che dà, anche grazie a questa ennesima iniziativa, una bella immagine di “provincia family friendly”.