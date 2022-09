Schiacciato dalla taglialegna, a Denno muore Franco Berti

lunedì, 26 settembre 2022

Denno – Lutto a Denno (Trento) per la scomparsa di Franco Berti, 70enne, residente nel paese della Val di Non. Il pensionato, grande appassionato di musica, suonava il sax e faceva parte della banda dei Musicanti Nonesi, conosciuto in tutta la bassa Val di Non, è morto questo pomeriggio, lunedì 26 settembre, in un terreno agricolo vicino a casa dove stava tagliando la legna. E’ rimasto schiacciato dalla spaccalegna e all’origine potrebbe esserci un malore.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio e sul posto sono intervenuti l’ambulanza di base e l’elisoccorso dalla centrale Santa Chiara di Trento con l’equipe medica, i carabinieri e i vigili del fuoco volontari di Denno, Taio e Mezzolombardo. Per il 70enne non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.