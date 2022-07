Sarnonico, tre gare al Dolomiti Golf Club: i risultati

lunedì, 25 luglio 2022

Sarnonico – Tre importanti tornei hanno caratterizzato il periodo appena trascorso al Dolomiti Golf Club di Sarnonico (Trento).

SARTORILEGNO GOLF CUP

Si è svolta ieri, domenica 24 luglio, nella splendida cornice del Dolomiti Golf di Sarnonico, la prima edizione della Sartorilegno Golf Cup. La società Sartorilegno srl (www.sartorilegno.com) è una storica realtà industriale per la produzione di pallet in legno con sede principale a Fondo in Val di Non.

Nata 40 anni fa come azienda artigianale, grazie alla passione del suo fondatore e proprietario Luigi Sartori è ora una realtà produttiva leader in Italia e nel mondo. Dispone di impianti produttivi all’avanguardia, partendo dal taglio del tronco per arrivare al pallet.

In un campo elegantemente brandizzato dallo sponsor, la gara ha visto la partecipazione di oltre 110 giocatori italiani e stranieri con i primi flight partiti già dal primo mattino. Alla tenda accoglienza sono stati consegnati a tutti i golfisti cappellini Under Armour logati, altri gadget ed acqua fresca.

Giornata con temperature estive ma mai eccessive perché temperate dalla recente pioggia notturna.

Il torneo si è concluso in serata con la consegna di numerosi premi di categoria e speciali, targati Alessi ed a seguire una graditissima cena offerta nel ristorante del club che ha trattenuto piacevolmente ai tavoli fino a tarda sera l’ampia platea dei giocatori.

Una gara apprezzatissima che ha creato già tra i golfisti di ieri l’aspettativa per una seconda altrettanto intrigante edizione 2023.

Questi i vincitori di giornata:

1° NETTO 3a cat. DEMAGRI FRANCO 44 pt

1° NETTO 2a cat. FELICETTI MATTIA 39 pt

1° NETTO 1a cat. MARCOLLA IVO 38 pt

1° LORDO ILLMER HANNES 31 pt (nella foto la premiazione)

Nearest Pin Man buca 16 TORRESANI CORNELIO 1,90 m

Nearest Pin Lady buca 13 FILIPPINI VITTORIA 3,97 m

Longest Man buca 10 TREVISAN MASSIMILIANO

Longest Lady buca 11 HINRICHS ANNA

CIRCUITO GIOVANISSIMI TEODORO SOLDATI GOLF CUP

Mercoledì 20 luglio al Golf Club Dolomiti si è svolto il Circuito Giovanile Teodoro Soldati e la caccia al HCP Memorial “Livio Covi” per i giovanissimi.

Tutti ragazzi che muovono i primi passi verso la passione per il golf e speranzosi di uno splendido futuro golfistico.

Gli ha accompagnati una giornata soleggiata con temperature estive. Un campo in ottime condizioni con green scorrevoli.

I vincitori:

CACCIA HCP (9 buche)

3° NETTO FRANZOLIN MATTIA 15 pt.

2° NETTO ZAMORI LEONARDO 17 pt.

1° NETTO MADDALON ENRICO 17 pt.

CATEGORIA FEMMINILE

1° NETTO Under 12/14 BRUGNOLO GRETA 69 colpi

2° LORDO Under 12 ROSTOLIS RACHELE 93 colpi

1° LORDO Under 12 SARTORI ELENA 89 colpi

1° LORDO Under 14 CAVATTON CATERINA 95 colpi

CATEGORIA MASCHILE

1° NETTO Under 12/14 e assoluto BOVA SIMONE 68 colpi

2° LORDO Under 12 GIRARDI LEONARDO 83 colpi

1° LORDO Under 12 CRISTOFORI SEBASTIANO 81 colpi

1° LORDO Under 14 RESS ROBERT 82 colpi

Al termine della gara tutti i giovani partecipanti sono stati rifocillati con una ricca merenda e i vincitori sono stati premiati con trofei e attrezzatura golfistica delle migliori marche.

CENTRO PORSCHE BOLZANO GOLF CUP

In precedenza si è svolta la centro Porsche Bolzano Golf Cup 2022 dove lo Sponsor ufficiale della manifestazione è stata la Concessionaria ufficiale per l’Alto Adige Porsche Zentrum di Bolzano. Quasi centoventi i giocatori in gara che provenivano da tutta Italia per partecipare a questo importante evento golfistico.

I giocatori hanno giocato in un campo curato e ben tenuto con green scorrevoli. La giornata è stata caratterizzata dalla presenza del sole con temperature intorno ai 24 gradi. Formula di gara di 3 categorie stableford.

I vincitori:

1° NETTO 3a cat. CAVALLETTI LAURA 42 pt

1° NETTO 2a cat. MARTINELLO SETTIMO 42 pt

1° NETTO 1a cat. MARCOLLA IVO 38 pt

1° LORDO HOLZNER LUKAS 32 pt

1° Possessore Porsche GRAEBER MANUELA 36 pt

Nearest Pin buca 13 TOMASOVIC DANI 79 cm

Cornice dell’evento splendide auto in esposizione grazie alla concessionaria Porsche Zentrum Bolzano con la possibilità di prove su strada grazie ai piloti presenti al circolo che hanno dimostrato le loro abilità ai giocatori. Inoltre, la premiazione è stata arricchita da trofei, sdraio, ombrelli e varia attrezzattura sportiva. A fine serata ricca cena offerta per tutti i partecipanti ha sancito la concluso questo magnifico evento.

Prossime gare in programma:

Mercoledì 27/7 TROFEO del GARDA

Stbl. cat. unica; Louisiana a 2 – CENA OFFERTA

Sabato 30/7 8° PASTIFICIO FELICETTI CHALLENGE

Medal 1° e 2a cat. – 3a cat. Stbl – Gara su 36 buche 1° giro – Premi Speciali – Partenza in simultanea ore 13.00 – Merenda (dalle 11.00) e Cena offerti

Domenica 31/7 8° PASTIFICIO FELICETTI CHALLENGE

Medal 1° e 2a cat. – 3a cat. Stbl – Gara su 36 buche 2° giro – Premi Speciali – Premiazione Finale.