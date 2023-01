Prezzo dinamico e al sabato sconto di località a Folgarida-Marilleva

giovedì, 12 gennaio 2023

Folgarida-Marilleva – La stagione sciistica nelle località di Folgarida-Marilleva e nella Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta offre grandi opportunità di divertimento, inoltre sono state introdotte due novità per quanto riguarda i prezzi di skipass: il primo è la formula del prezzo dinamico, il secondo è lo sconto di località (piste di Folgarida e Marilleva) nella giornata del sabato.

“Sono due iniziative che vanno incontro alle esigenze della clientela – spiega Erika Pedergnana (nel video) di Funivie Folgarida-Marilleva -. Continuiamo a investire a tutti i livelli sulla qualità, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della soddisfazione dell’ospite-sciatore”.

SCONTO DI LOCALITA’ – Al sabato, giornata del cambio di turisti che scelgono di trascorrere la settimana bianca, nelle due località della Val di Sole – Folgarida e Marilleva – viene proposto lo sconto di località, con importanti vantaggi per chi sceglie di trascorrere la giornata sugli sci.

PREZZO DINAMICO – Invece il prezzo dinamico, che si acquista solo online (sul sito www.ski.it), oltre agli sconti porta a saltare l’attesa davanti alla biglietteria. Il prezzo dello skipass giornaliero e plurigiornaliero è variabile in base alla stagionalità, all’utilizzo e al momento dell’acquisto del ticket. Se acquistato in anticipo e online, lo skipass avrà un prezzo vantaggioso, scontato fino al 20% rispetto al ticket comprato in biglietteria il giorno stesso dell’utilizzo e il rito avviene alla cassa automatica.