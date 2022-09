Mtb, Coppa del Mondo: in Val di Sole gran finale con il Cross Country

domenica, 4 settembre 2022

Commezzadura – Gran finale della Coppa del Mondo con il Cross Country. Dopo aver celebrato le affermazioni di Vergier e Nicole, oggi la Val di Sole vivrà la giornata conclusiva del gran finale di Coppa del Mondo con le competizioni di Cross Country.

Il programma della disciplina Olimpica della MTB prevede la partenza delle Donne U23 alle 8:30, seguita dalle competizioni Uomini U23 alle 10:15, Donne Elite alle 12:20 e in diretta su RaiSport e RedBull TV, così come la gara Uomini Elite alle 14.50.

In vista della gara più attesa, quella riservata agli Uomini Elite, nello Short Track di venerdì è emersa prepotente la candidatura di Luca Braidot per quella che sarebbe la sua terza affermazione stagionale in Coppa del Mondo. Il friulano, nuovo numero 1 del ranking UCI, occupa il secondo posto nella generale a 130 punti dal Campione del Mondo Nino Schurter (nella foto © Michele Mondini).

Gli azzurri nutrono grandi speranze anche nella gara Uomini U23 con il neo Campione del Mondo di categoria Simone Avondetto, nella gara Donne Elite con la valdostana Martina Berta e nella gara Donne U23 grazie a Sara Cortinovis e Giada Specia.