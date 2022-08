Mollaro re di “Predaia senza Frontiere”

mercoledì, 10 agosto 2022

Predaia – Il ritorno in presenza di “Predaia senza Frontiere”, i Giochi senza Frontiere di Predaia organizzati dal comitato “PreGio Eventi” nell’ambito del Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo”, ha fatto segnare un grande successo in termini di partecipazione e divertimento tra i giovani dell’Altopiano di Predaia.

Sabato 6 agosto in località Sette Larici, meraviglioso parco immerso nella natura, è andato in scena un torneo in cui condivisione, amicizia e sano spirito di competizione hanno rappresentato il fil rouge della manifestazione.

Nel corso della giornata le 15 squadre delle diverse frazioni (Coredo blu, Coredo azzurra, Priò, Segno, Sfruz, Smarano, Taio, Tres verde, Tres verde oliva, Tuenetto, Vervò arancione, Vervò gialla, Mollaro, Tavon e Dermulo) si sono affrontate e date battaglia in divertenti prove d’abilità, percorsi sui gonfiabili, staffette e circuiti goliardici, gareggiando per conquistare l’ambito “Palio della Predaia”.

I giochi hanno preso il via alle 9 con il “Water Volley”, spassosa variante “bagnata” della classica pallavolo, la “Staffetta gonfiabile”, simpatico percorso ad ostacoli da completare nel minor tempo possibile, e l’“Orologio meccanico”, competizione dove l’obiettivo è stare in equilibrio su un gonfiabile.

Le risate e il divertimento hanno accompagnato anche le sfide del pomeriggio, dalla fase finale del “Water Volley” fino ad arrivare a un goliardico percorso ideato dal comitato organizzatore in cui coordinazione, affiatamento e gioco di squadra hanno fatto la differenza.

Particolarmente apprezzate e partecipate sono state anche le attività per famiglie organizzate dopo la pausa pranzo: gonfiabili, gelati, truccabimbi e il laboratorio didattico “Bimbi in cucina”, realizzato da Laura Dallatina con la Fondazione Umberto Veronesi e la presenza di Licia Colò, che amichevolmente si è anche concessa a qualche foto.

Dopo due edizioni dominate dalla squadra di Vervò e l’ultima della versione classica dei Giochi, quella del 2019, conquistata dalla frazione di Priò, quest’anno ad aggiudicarsi il “Palio della Predaia” è stata la formazione di Mollaro, che ha totalizzato ben 970 punti precedendo nella classifica finale Vervò gialla (850 punti), giunta seconda, e Tres verde oliva e Smarano, terze a pari merito con 830 punti.

Ai piedi del podio si è piazzata Coredo blu con 730 punti, seguita da Vervò arancione (720), Segno (680), Dermulo (670), Tres verde (620), Tuenetto (610), Priò (600), Taio (570), Coredo azzurra (560), Tavon (490) e Sfruz (480).

Al termine delle sfide sono salite sul palco le prime tre squadre classificate per la premiazione e l’assegnazione al team di Mollaro del “Palio della Predaia”, riconoscimento realizzato dall’artista locale Gianni Mascotti.

Spazio poi ai saluti istituzionali da parte del vicesindaco e assessore allo sport di Predaia Gualtiero Walter Rizzardi, dell’assessora alle politiche giovanili, nonché referente istituzionale del Piano Giovani “Terra di Mezzo”, Ilaria Magnani, della consigliera di Sfruz Angela Poli e dell’assessore regionale Lorenzo Ossanna, che si sono complimentati con il comitato organizzatore e con tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione.

Da parte sua “PreGio Eventi”, attraverso le parole del presidente Andrea Preti, ha voluto ringraziare i partecipanti e i tanti attori coinvolti che hanno contribuito all’ottima riuscita dall’iniziativa: i vari gruppi giovani dell’Altopiano di Predaia, il Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo”, i giudici, i Comuni di Predaia e di Sfruz, la Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo, i Vigili del Fuoco di Coredo e di Smarano, il Consorzio Irriguo di Smarano e la Croce Bianca di Tuenno.

Nonostante il meteo non sia stato del tutto clemente, a partire dalle 18 il parco dei Sette Larici ha fatto poi da scenografia al “PreGio Festival”: 9 ore di musica no stop ed effetti speciali con il live ska-gipsy dei Radio Palinka e i dj set di Sidigy, Alibii e Gio Campo. Special guests della serata sono stati Skar & Manfree con i loro successi “Un mondo magico”, “Domenica d’agosto” e “Rimini Dubai”. Tanti giovani del territorio non sono voluti mancare all’appuntamento, animando la festa fino a notte fonda.