La Val di Sole pronta ad accogliere il Napoli tricolore, Katzemberger: “Grandi eventi per undici giorni”

venerdì, 9 giugno 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – La Val di Sole sta preparando l’accoglienza al Napoli campione d’Italia che sarà in ritiro dal 14 al 25 luglio a Dimaro Folgarida (Trento). Saranno undici giorni intensi, con gli allenamenti dei calciatori e gli eventi di grande richiamo per i tifosi e gli appassionati di calcio. Verranno allestiti due Store azzurri, i tifosi avranno la possibilità di scattare foto con le gigantografie dei calciatori e con la Coppa dello scudetto. Napoli vuole splendere in Val di Sole. Numerosi saranno gli appuntamenti pubblici della squadra, ideali per le famiglie, a cominciare dal rito degli autografi a fine allenamento inizialmente patrimonio quasi unico nel mondo del calcio italiano.

VIDEO



“In questi giorni – spiega Marco Katzemberger (nel video) assessore al Turismo del Comune di Dimaro Folgarida – l’Amministrazione comunale, Apt e Trentino Marketing stanno definendo le iniziative per il periodo in cui avremo ospiti il Napoli e i suoi tifosi”. “Ci attendiamo – prosegue Katzemberger – numeri importanti, con l’effetto del Napoli che ha conquistato il tricolore e tra le novità rispetto agli scorsi giorni avremo un’area village rigenerata, un’ampia zona pedonale, punteremo sul bike per gli spostamenti e sul trenino azzurro che accompagnerà bambini, famiglie e i turisti”.

Sarà rafforzato lo spirito di collaborazione e professionalità che da tredici anni unisce il Napoli – Campione d’Italia 2023 – alla Val di Sole, piccolo angolo di paradiso naturale sempre più apprezzato dai tifosi. Sono attese centomila persone, quest’anno attirate dal successo degli azzurri, dalla possibilità di godere piacevoli momenti di vacanza e di relax abbinandoli alla possibilità unica di avere un rapporto familiare con i propri beniamini.

“Il rapporto estivo con il calcio e con la tifoseria del Napoli – conclude Marco Katzemberger – è ottima e dà un ritorno e un valore aggiunto d’estate, quest’anno prevediamo una punta economica importante”.

Il Trentino e la Val di Sole hanno portato bene al Napoli nell’ultimo campionato, e il grande abbraccio dei tifosi partirà da Dimaro Folgarida a metà luglio.