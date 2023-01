La skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta nella top delle migliori mete sciistiche al mondo

martedì, 31 gennaio 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – La skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta nella top delle mete sciistiche migliori al mondo. Secondo Skiresort.info il comprensorio più grande del Trentino è al primo posto della classifica nazionale e si posiziona al sesto di quella internazionale.

La passione, il lavoro costante e la continua ricerca della qualità pagano sempre. È un mantra questo che da sempre accompagna la SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta (Campiglio, Folgarida-Marilleva e Pinzolo) che oggi, grazie a un impegno incessante in termini di investimenti e aggiornamento, ottiene un prestigioso traguardo. Il portale tedesco Skiresort.info, leader del turismo invernale e punto di riferimento per tutti gli appassionati di sci, ha pubblicato la classifica delle migliori stazioni sciistiche sia per nazione che a livello mondiale premiando la SkiArea che risulta essere il miglior comprensorio sciistico in Italia e il 6° nel mondo.

“Il riconoscimento – commenta Bruno Felicetti, direttore generale di Funivie Madonna di Campiglio – è frutto del lavoro incessante portato avanti in questi anni. Il merito va condiviso tra le centinaia di persone che quotidianamente dedicano il proprio tempo e le proprie competenze a migliorare l’offerta sci nei tre comprensori di Madonna di Campiglio, Folgarida Marilleva e Pinzolo. A vincere è sempre la squadra”.

La nuova posizione di vetta nel ranking nazionale e mondiale segue anche i risultati di bilancio: la stagione invernale 2021/2022 si è conclusa per il gruppo funiviario con il miglior risultato finanziario di sempre e i dati della stagione invernale sono in linea, se non superiori, rispetto alla stagione scorsa.

La SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta è la destinazione sciistica che più è cresciuta nell’ultimo anno, passando dal 19° al 6° posto, con un balzo in avanti di ben 13 posizioni. “Il gruppo – continua il direttore generale Felicetti – ha lavorato sulle aree dove sapeva di poter crescere. Abbiamo migliorato le piste, aggiornandole secondo i criteri dello sci moderno, abbiamo investito sul rinnovamento di una parte degli impianti, sulla salvaguardia della risorsa idrica, e sui servizi verso gli sciatori”.

Il punteggio assegnato alla SkiArea si attesta a 4,7 su un massimo di 5 stelle. La destinazione sciistica ha ottenuto il punteggio massimo in criteri di valutazione quali l’ampiezza del comprensorio sciistico, l’offerta di piste e varianti delle discese, la sicurezza neve e, soprattutto, la preparazione delle piste. La SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta è al top anche per cortesia del personale, pulizia e condizioni igieniche, ristoranti, rifugi e ristorazione, offerta di alloggi direttamente su piste e impianti. Per quanto riguarda il target di turisti, il comprensorio soddisfa appieno per famiglie e bambini, snowpark e sciatori esperti.

La classifica dei migliori ski resort al mondo vede al primo posto KitzSki – Kitzbühel/Kirchberg (4,9 su 5 stelle), seguita da Ischgl/Silvretta Arena (4,8 su 5) che condivide il secondo gradino del podio con SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, St. Anton e Serfaus. Al sesto posto (4,7su5) si posiziona la SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta che divide la posizione con Arosa/Lenzerheide, Val Gardena, Kaltenbach, St. Moritz, Saalbach, Zillertaal Arena, e la canadese Whistler, Schladming, Sölden.

Il primato è un ulteriore stimolo per la SkiArea, che guarda al futuro. “Il risultato è per noi importante e rappresenta il punto di partenza verso l’obiettivo di 5 stelle su 5”, conclude Felicetti.