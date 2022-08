Francesco Angelelli cittadino onorario di Sfruz

venerdì, 5 agosto 2022

Sfruz – Francesco Angelelli cittadino onorario del Comune di Sfruz (Trento). Inaugurata a Sfruz la mostra delle artiste Nelida Franceschini e Giorgetta Furlani. Nel corso della cerimonia il Comune di Sfruz ha riconosciuto la cittadinanza onoraria al professore Francesco Angelelli.

È iniziato il ricco mese di appuntamenti culturali promossi dal Comune di Sfruz e dall’Associazione Antiche Fornaci di Sfruz. Oggi è stata inaugurata la mostra “cogliere la vita: tra pittura e ceramica delle artiste Nelida Franceschini e Giorgetta Furlani, visitabile fino al 9 agosto presso la Sala Polifunzionale del Comune di Sfruz. Una raccolta di opere che raccontano la vita e trasmettono il senso di comunità. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico. Dopo il saluto iniziale del sindaco Andrea Biasi e l’intervento dell’assessore regionale Lorenzo Ossanna le due artiste hanno introdotto le loro opere.

A conclusione della cerimonia la presidente dell’Associazione Antiche Fornaci di Sfruz Patrizia Poli ha voluto rendere omaggio al direttore scientifico il professore Francesco Angelelli ringraziandolo per il lavoro svolto in questi anni. Un impegno quello di Angelelli profuso in anni di attività che ha portato alla realizzazione di tre convegni internazionali coinvolgendo numerosi studiosi ed enti di ricerca italiani ed internazionali.

Un impegno che il Comune di Sfruz ha voluto riconoscergli attraverso l’importante onore della cittadinanza onoraria. A conferire il prestigioso riconoscimento è stato il sindaco di Sfruz, Andrea Biasi insieme all’Assessore regionale Lorenzo Ossanna che ha voluto leggere le motivazioni usate dal Consiglio Comunale.

“Per l’impegno profuso all’interno dell’Associazione Antiche Fornaci di Sfruz e per la promozione di numerosi e rilevanti eventi culturali, con la partecipazione di illustri rappresentanti delle istituzioni culturali e della realtà scientifica, contribuendo in maniera determinante a dare lustro al paese di Sfruz ed elevando la sua immagine nel contesto nazionale ed internazionale.”

“La concessione della cittadinanza onoraria al Professore Francesco Angelelli, che ricordo essere tra i fondatori dell’Associazione Antiche Fornaci di Sfruz, intende esprimere il riconoscimento che la nostra comunità nutre nei suoi confronti per l’impegno e la vicinanza che ha mostrato nel tempo – commenta il sindaco Andrea Biasi. Quanto fatto dal consiglio Comunale non è solo un gesto di riconoscenza da parte della municipalità nei confronti di una personalità di indubbia caratura culturale, ma è anche un gesto etico che pone l’accento sul portato valoriale delle donne e degli uomini che hanno fatto del volontariato e della salvaguardia della cultura e del patrimonio storico-artistico un motivo di vita. Salvare il patrimonio culturale significa salvare la propria storia, le proprie radici, quelle radici che sono la forza viva delle nostre comunità”.