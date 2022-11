Enaip: ragazza trentina tra i diplomati di saldatura International Welder

lunedì, 21 novembre 2022

Villazzano – Riconoscimenti agli studenti: si è svolta oggi presso il teatro della sede Enaip di Villazzano (Trento) la cerimonia per la consegna dei diplomi internazionali di saldatura International Welder.

I migliori allievi nel settore saldatura provenienti dalle sedi di Enaip Trentino di Arco, Borgo Valsugana, Cles, Primiero, Tione e Villazzano, sono i primi della Provincia autonoma di Trento a ricevere questo importante riconoscimento. I diplomi di International Welder, ottenuti dopo un percorso di formazione e a seguito del superamento di un esame teorico pratico, sono stati consegnati ai meritevoli allievi dall’assessore provinciale all’ Istruzione, Università e Cultura Mirko Bisesti.

Si tratta della prima sessione per International Welder nella Provincia Autonoma di Trento dedicata agli allievi della formazione professionale ed è il frutto di un protocollo intrapreso qualche anno fa da Enaip Trentino in collaborazione con l’Istituto Italiano della Saldatura.

In primo luogo il diploma IW è stato conseguito dagli insegnati di saldatura di Enaip Trentino i quali hanno assunto l’anno successivo il ruolo di istruttori ed hanno organizzato e gestito il corso di formazione per gli allievi. Alcuni di questi allievi stanno ora proseguendo il loro percorso di studi all’interno delle scuole di Enaip Trentino, altri invece hanno preferito avvicinarsi al mondo del lavoro trovando impiego immediatamente.

Il mondo delle imprese richiede ad oggi una quantità di addetti specializzati nel settore della saldatura che gli Istituti di Formazione non riescono a soddisfare completamente.

Una particolare menzione va all’allieva Chiara Zaninelli, della sede di Arco, la prima di genere femminile ad ottenere questo risultato, dimostrando padronanza della materia con notevoli conoscenze teoriche e straordinaria manualità, smentendo di fatto lo stereotipo che vede il saldatore come un impiego più adatto al genere maschile.

“Il Diploma di International Welder è il riconoscimento che attesta il possesso delle competenze personali e delle capacità esecutive di un saldatore professionale e certifica l’abilitazione ad esercitare il “mestiere” di saldatore. È un Diploma per la vita, un documento che attesta il superamento di un esame completo, attraverso il quale l’allievo ha dimostrato, una volta per tutte, di possedere le conoscenze di base e le capacità operative necessarie per esercitare la professione di saldatore. Il Diploma IW è un biglietto da visita, una qualificazione che non scade mai e che accompagnerà per sempre la persona; una dotazione personale che consente di scrivere accanto al proprio nome e cognome un titolo professionale: quello di International Welder. Enaip Trentino è da tempo un punto di riferimento per la formazione avanzata dei saldatori applicando i migliori standard formativi per preparare i giovani saldatori ad entrare nel mondo del lavoro” le parole del Direttore Generale di Enaip Trentino pronunciate durante la cerimonia di consegna dei diplomi.

Sensibile alle richieste del territorio avanzate da industrie del settore e imprese artigiane, Enaip Trentino ha in programma di estendere nella primavera 2023 l’offerta formativa nel settore saldatura anche all’ambito degli adulti. Verranno programmati corsi per l’acquisizione delle competenze base nei processi di saldatura maggiormente richiesti e corsi per il conseguimento del diploma International Welder inteso come percorso di approfondimento e specializzazione rivolto a saldatori già esperti.