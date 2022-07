Effetto Napoli su Dimaro Folgarida, l’assessore Katzemberger: “Grande entusiasmo”

sabato, 9 luglio 2022

Dimaro Folgarida (A. Pa.) – L’effetto Napoli si fa sentire su Dimaro Folgarida (Trento) e sulla Val di Sole. Entusiasmo alle stelle, i primi tifosi che sono giunti per assistere agli allenamenti della squadra guidata da mister Spalletti e i riflettori dei media a livello nazionale sulla Val di Sole.

VIDEO



“Siamo entrati nel periodo caldo della stagione estiva e non solo per le temperature – racconta Marco Katzemberger (nel video), albergatore e assessore al Turismo e Ambiente del Comune di Dimaro Folgarida – e ora contiamo su una crescita di presenze per i dieci giorni di ritiro precampionato del Napoli, che porta un turismo sportivo, ma anche famiglie che scelgono la Val di Sole per una vacanza di relax”.

Ieri all’arrivo della squadra di mister Spalletti c’erano tifosi, oggi altre centinaia hanno seguito i primi allenamenti al centro sportivo di Carciato di Dimaro Folgarida, alla presenza delle autorità, il sindaco di Dimaro Folgarida, Andrea Lazzaroni, l’assessore Marco Katzemberger, il vicesindaco Alessandro Largaiolli, l’assessore Nadia Ramponi, quindi l’Apt Val di Sole con il direttore Fabio Sacco e Vittorio Menghini.

“Certamente – aggiunge l’assessore Katzemberger – rispetto agli ultimi due anni si nota un rinnovato entusiasmo, non solo alla presenza del Napoli, ma in generale tra i turisti: siamo partiti abbastanza bene, luglio è in crescita e ottime le premesse per agosto e anche settembre, dove sono previsti appuntamenti legati al territorio che da qualche anno viene riscoperto dai turisti”. Inoltre – conclude Katzemberger – “stiamo puntando su outdoor, trekking, bike e tanto altre attività sportive, oltre a settimane dedicate su temi specifici legati alla montagna che fanno da richiamo per i turisti”.