Coronavirus, i dati in Lombardia e Trentino

mercoledì, 27 luglio 2022

Sondrio – 23 nuovi decessi con Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-27). A fronte di 46.894 tamponi effettuati, sono 8.605 i nuovi positivi (18,3%).I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 46.894, totale complessivo: 39.933.809

– i nuovi casi positivi: 8.605

– in terapia intensiva: 58 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.550 (-27)

– i decessi, totale complessivo: 41.426 (+23)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.380 di cui 916 a Milano città;

Bergamo: 920;

Brescia: 1.184;

Como: 401;

Cremona: 450;

Lecco: 232;

Lodi: 230;

Mantova: 487;

Monza e Brianza: 725;

Pavia: 545;

Sondrio: 126;

Varese: 703.

I DATI DEL TRENTINO

Un nuovo decesso risulta purtroppo nel bollettino Covid riferito al Trentino, che per le ultime 24 ore riporta 538 casi positivi, mentre i ricoverati risultano 82, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 7 nuovi ricoveri a fronte di 13 dimissioni.

Dei nuovi positivi, la maggior parte (526) sono emersi dai test antigenici (2.521 quelli effettuati ieri), ma ci sono anche 12 positivi al molecolare (su 178 test effettuati) e la conferma di 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. La nuova vittima è una donna ultraottantenne, vaccinata, che soffriva di altre patologie, deceduta in ospedale. Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione:

13 di 0-2 anni

4 di 3-5 anni

10 di 6-10 anni

15 di 11-13 anni

17 di 14-18 anni

111 di 19-39 anni

174 di 40-59 anni

86 di 60-69 anni

51 di 70-79 anni e

57 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.239.059

Infine, 737 nuovi guariti portano il totale a 183.935.