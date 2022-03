Coronavirus, i dati di Trentino Alto Adige e Lombardia

lunedì, 14 marzo 2022

Sondrio – 13 nuovi decessi con Covid-19 in Lombardia. A fronte di 21.697 tamponi effettuati, sono 2.336 i nuovi positivi (10,7%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 21.697, totale complessivo: 33.786.045

– i nuovi casi positivi: 2.336

– in terapia intensiva: 73 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 786 (+24)

– i decessi, totale complessivo: 38.952 (+13)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 874 di cui 488 a Milano città;

Bergamo: 104;

Brescia: 301;

Como: 172;

Cremona: 52;

Lecco: 49;

Lodi: 28;

Mantova: 69;

Monza e Brianza: 202;

Pavia: 113;

Sondrio: 16;

Varese: 218

I dati in Trentino

Zero decessi causati da Covid-19 in Trentino. Ne dà conto il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che evidenzia anche 113 nuovi contagi: 2 casi sono stati individuati al molecolare (su 152 test effettuati) e 111 all’antigenico (su 1.557 test effettuati). I molecolari poi confermano 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La situazione dei nuovi contagi per fasce d’età è la seguente:

fra 0-2 anni: 4

fra 3-5 anni: 1

fra 6-10 anni: 2

fra 11-13 anni: 4

fra 14-18 anni: 7

fra 19-39 anni: 29

fra 40-59 anni: 43

fra 60-69 anni: 5

fra 70-79 anni: 9

80 o più anni: 9.

Per quanto riguarda il fronte ospedaliero, si registrano dati stabili: attualmente i pazienti ricoverati restano 37, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 2 nuovi ricoveri e 2 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano ancora zero. I casi attivi in provincia calano di 85 unità a 2.918. I nuovi guariti sono 199, per un totale che arriva a 138.331 da inizio pandemia. Le vaccinazioni somministrate sono arrivate a 1.195.671, di cui 425.712 seconde dosi e 320.199 terze dosi.

Nessun nuovo decesso in Alto Adige

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 333 tamponi PCR e registrato 17 nuovi casi positivi. Inoltre 288 test antigenici positivi.

A livello provinciale ad oggi (14 marzo) sono stati effettuati in totale 851.944 tamponi su 296.288 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (13 marzo): 333

Nuovi casi testati positivi da PCR: 17

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 196.859

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 851.944

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 296.288 (+142)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 3.384.277

Test antigenici eseguiti ieri: 2.271

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 288

Test nasali eseguiti fino al 13.03.2022: 1.459.500 test totali, 18.756 risultati positivi, di cui 2.581 confermati, 484 PCR negativi, 15.691 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del 13.03. per fascia d’età:

0-9: 51 = 17%

10-19: 40 = 13%

20-29: 36 = 12%

30-39: 46 = 15%

40-49: 57 = 19%

50-59: 43 = 14%

60-69: 16 = 5%

70-79: 9 = 3%

80-89: 5 = 2%

90-99: 2 = 1%

100+: 0 = 0%

Totale: 305 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 51

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 43 (agg. al 07.03.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 8

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 2

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.428 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 5.767

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 290.782

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 296.549

Guariti totali: 190.029 (+417)