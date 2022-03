Coronavirus, gli aggiornamenti in Lombardia e Trentino

mercoledì, 9 marzo 2022

Sondrio – Nelle ultime 24 ore 14 nuovi decessi con Covid-19 in Lombardia. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-2) e tornano a diminuire, dopo giorni di stabilità, i ricoverati nei reparti (-27). A fronte di 63.772 tamponi effettuati, sono 5.583 i nuovi positivi (8,7%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 63.772, totale complessivo: 33.530.768

– i nuovi casi positivi: 5.583

– in terapia intensiva: 79 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 794 (-27)

– i decessi, totale complessivo: 38.845 (+14)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.023 di cui 981 a Milano città;

Bergamo: 379;

Brescia: 584;

Como: 378;

Cremona: 180;

Lecco: 195;

Lodi: 93;

Mantova: 238;

Monza e Brianza: 415;

Pavia: 274;

Sondrio: 45;

Varese: 496.

Coronavirus, i numeri in Trentino

Buone notizie caratterizzano il bollettino di oggi sui contagi da Covid-19 in Trentino, non sono registrati decessi e anche i nuovi casi scendono a 288. Sono 17 i casi positivi al molecolare (su 317 test effettuati) e 271 all’antigenico (su 2.927 test effettuati). I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Scendono di qualche unità anche i pazienti ricoverati: attualmente sono 52, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 4 nuovi ricoveri e 9 dimissioni. Per quanto riguarda i casi attivi sul nostro territorio, oggi se ne registrano 14 in più, per un totale di 2.854.

La ripartizione dei nuovi casi per fascia di età è la seguente:

7 tra 0-2 anni

5 tra 3-5 anni

20 tra 6-10 anni

7 tra 11-13 anni

14 tra 14-18 anni

88 tra 19-39 anni

79 tra 40-59 anni

32 tra 60-69 anni

18 tra 70-79 anni

18 di 80 e più anni

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 4. I vaccini somministrati hanno raggiunto quota 1.192.583, di cui 425.056 seconde dosi e 317.932 terze dosi. Oggi i guariti sono 273 in più, per un totale di 137.103 da inizio pandemia.