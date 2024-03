Certificazione GSTC, in Trentino il primo distretto turistico

martedì, 19 marzo 2024

Valsugana – L’Agenzia Territoriale d’Area “Città, Laghi, Altipiani”, che include gli ambiti di Trento, Rovereto, Alpe Cimbra e Valsugana, ha intrapreso un percorso che pone al centro la sostenibilità nel turismo. Obiettivo, conseguire la certificazione secondo i criteri del GSTC.

Grazie all’impegno dell’APT Valsugana e di altri attori questo territorio è diventato nel 2019 il primo ambito a livello nazionale ad aver ottenuto la certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council), l’organizzazione internazionale che stabilisce e guida gli standard per lo sviluppo sostenibile nel settore dei viaggi e del turismo. Su questo esempio, anche altri ambiti stanno ora lavorando per raggiungere lo stesso risultato grazie alla sinergia fra Trentino Marketing, le APT e gli operatori a beneficio della comunità residente e turistica.

IL PROGETTO DELLE AGENZIE TERRITORIALI D’AREA (ATA)

Costituite in seno a Trentino Marketing a seguito della riforma della legge provinciale L.p n° 8, 12 agosto 2020, le quattro Agenzie (ATA Dolomiti di Brenta, formata dagli ambiti di Val di Non, Sole, Campiglio e Paganella; ATA Dolomiti Orientali, con Fassa, Primiero e Fiemme; ATA Garda, costituita da APT Garda; ATA Città Laghi e Altipiani, che include le APT di Trento Rovereto Alpe Cimbra e Valsugana), da alcuni anni sono al lavoro sulla elaborazione di progetti innovativi e di sviluppo di prodotti turistici comuni a più ambiti.

L’Agenzia Territoriale d’Area “Città, Laghi, Altipiani” ha ritenuto prioritario concentrarsi su un progetto che pone al centro il tema della sostenibilità nel turismo. L’obiettivo di questo progetto è di conseguire la certificazione secondo i criteri del GSTC. Trento, Rovereto, Alpe Cimbra e Valsugana daranno così vita al primo Distretto turistico sostenibile trentino.

IL DISTRETTO TURISTICO SOSTENIBILE GRAZIE ALLA CERTIFICAZIONE GSCT

Questo riconoscimento entra ora nella fase finale: tra marzo e la metà di aprile le 4 APT verranno sottoposte ad una verifica esterna finalizzata a certificare e valutare il rispetto degli oltre 150 criteri in linea con Agenda 2030 e con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Vireo, unico ente certificatore accreditato italiano, al termine di questa verifica valuterà se attribuire la certificazione internazionale di sostenibilità alle APT ufficializzando quindi il primo Distretto turistico sostenibile trentino.

Il futuro Distretto nascerà con obiettivi ambiziosi: puntare a migliorare l’organizzazione e la sostenibilità della filiera turistica dal punto di vista ambientale, culturale, sociale ed economico. Diventerà l’agente di cambiamento nel mondo del turismo sostenibile, al fine di promuovere una maggiore conoscenza, comprensione, adozione e domanda di pratiche turistiche sostenibili. A questo link è possibile leggere la strategia di sostenibilità del Distretto.

SULLA SOSTENIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA SINERGIA TRA APT E OPERATORI

Sempre in tema di sostenibilità questa ATA è impegnata su un secondo progetto con l’obiettivo di accrescere il valore dell’offerta ricettiva trentina, incrementando il numero di strutture ricettive certificate GSCT: il Trentino Sustainable Tourism Group. Ad oggi le prime strutture ricettive certificate si trovano nell’ambito dell’APT Valsugana. Nei prossimi mesi le ATA lavoreranno per incrementare queste strutture certificate su tutto il territorio. Si tratta del primo esempio al mondo di imprese dell’ospitalità che scelgono di intraprendere un percorso condiviso per migliorare le proprie aziende, le modalità operative e l’offerta turistica locale. Non un semplice “bollino di merito”, ma un percorso che negli anni vedrà il Trentino impegnarsi in un miglioramento continuo per incrementare i livelli di sostenibilità e gestione responsabile della destinazione. Il cuore di questa strategia di sostenibilità che APT e operatori si impegnano a osservare è il rispetto della comunità locale, coinvolta attraverso dei processi partecipativi, dell’ambiente e del patrimonio.

LA VISIONE DI TRENTINO MARKETING

Il progetto si innesta nella più ampia visione di Trentino Marketing che immagina un territorio aperto 12 mesi l’anno, sempre vivo e accogliente, la valorizzazione del rapporto residenti-turisti e della sua comunità locale, per un Trentino sostenibile sempre. Un impegno condiviso con le APT che negli scorsi 14 mesi hanno incrementato i livelli di sostenibilità sui criteri ESG, istituendo la figura del Sustainability Manager e coordinando tavoli di lavoro partecipativi con gli stakeholder e le istituzioni locali.

Già ora sui siti delle APT delle APT di Trento, Rovereto, Alpe Cimbra e Valsugana il turista può consultare le pagine dedicate alla sostenibilità in cui si evidenziano progetti, proposte e iniziative che hanno coinvolto operatori e stakeholders locali.