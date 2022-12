Addio a Gabriel Luis Toschnar Conta, primo trentino nato in Cile

martedì, 13 dicembre 2022

Dimaro Folgarida (Trento) – Lutto a Dimaro Folgarida (Trento) per la scomparsa di Gabriel Luis Toschnar Conta, primo trentino nato a Coquimbo in Cile e chiamato così in onore dei due presidenti della Repubblica di allora – il cileno Gabriel Gonzales Videla e l’italiano Luigi Einaudi. Il padre Giuseppe Toschnar e la madre Caterina (Ketty) Conta, entrambi cittadini di Dimaro, partirono per La Serena nel 1951. I funerali si terranno domani – mercoledì 14 – presso la chiesa del cimitero di Trento alle 15.

Il sindaco di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni e il Console onorario del Cile in Trentino Alto Adige Aldo Albasini Broll, che ebbero occasione di ricordarlo nel giorno del suo settantesimo compleanno, manifestano cordoglio per la scomparsa ed hanno espresso vicinanza alla famiglia.