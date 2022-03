Windsurf giovanile, due ori e un argento iQFoil a Cadice per il Circolo Torbole

lunedì, 14 marzo 2022

Cadice – Ancora la Spagna protagonista delle regate internazionali di questo avvio di stagione agonistica del nuovo windsurf olimpico e ancora il Circolo Surf Torbole che si distingue con i suoi giovani atleti. Questa volta hanno partecipato agli iQFoil Youth e Junior International Games Manolo Modena, Jacopo Gavioli e Leonardo Tomasini, con Sofia Renna presente nella categoria femminile senior, convocata dalla Federazione Italiana Vela. Ed è stato un trionfo, dopo 5 giorni con tante regate (8 slalom e 6 course) e la stanchezza che nel finale si è un po’ fatta sentire: doppietta tra gli youth (under 19 che regatano, rispetto all’evento senior, con tavola bianca anzichè azzurra, più stretta di 10 cm, boma in alluminio invece che in carbonio e vela 8 mq anzichè 9 mq) con oro e argento per Manolo Modena e Jacopo Gavioli, che in finale hanno messo dietro il francese Roullet riuscendo nell’impresa! In campo femminile Sofia Renna ha tenuto il ritmo delle più grandi, sfiorando la medal race (undicesima assoluta) e conquistando la vittoria nella categoria under 21. Ottima prestazione della portacolori del Circolo Surf Torbole, che ben segue le orme delle compagne di squadra azzurre Maggetti e Speciale, finite entrambe sul podio assoluto femminile (prima e terza).

Jacopo Gavioli e Manolo Modena si sono presentati sulla linea di partenza della medal race rispettivamente secondo e terzo (pettorina azzurra e rossa): Manolo ha ceduto negli ultimi due slalom sentendo un po’ la stanchezza (17-11), ma nelle medal race i due giovani surfisti hanno affrontato con grande maturità le semifinali di questi iQFoil International Games Youth & Junior, con Jacopo Gavioli primo e Manolo Modena secondo, mentre in finale, dove si è deciso il colore della medaglia, le posizioni si sono invertite con Modena e Gavioli nell’ordine e dietro il francese Roullet, che entrava in acqua come primo.

Il Presidente del Circolo Surf Torbole Armando Bronzetti: “Siamo andati in Spagna per testare la nostra preparazione e vedendo i risultati devo fare un grande plauso ai ragazzi e al coach Dario Pasta; questo ci dà grande fiducia per il prossimo Campionato Europeo iQFoil, che a maggio organizzeremo sul Garda Trentino, al Circolo Surf Torbole”.

Per gli atleti allenati da Dario Pasta sono state poche le ore in acqua prima di questo evento, ma i risultati sono stati decisamente incoraggianti:”I ragazzi non hanno iniziato con il piede giusto, ma dopo un’analisi dettagliata del primo giorno hanno proseguito sempre meglio. Mi spiace per Leonardo Tomasini, che è stato tutta la settimana nei primi 10 e quindi in zona medal race, ma ha ceduto nelle ultime due prove slalom, perdendo l’accesso alla finale; d’altra parte Leonardo aveva meno di 10 uscite prima di questo evento e ha comunque dimostrato tanta qualità. Per Jacopo Gavioli e Manolo Modena ottime sensazioni e conferme con un finale spettacolare; l’inserimento da parte della FIV in squadra nazionale nel livello “Sviluppo & under” li ha evidentemente galvanizzati. Molto bene anche Sofia Renna, che ha dimostrato progressi soprattutto in condizioni di vento leggero, grazie anche al lavoro svolto con le ragazze della squadra senior Marta Maggetti e Giorgia Speciale e al parallelo confronto tra me e il tecnico federale Chicco Belli Dell’Isca per seguire Sofia nel migliore dei modi sia quando è a casa, sia quando è in trasferta. Il lavoro del Circolo Surf Torbole sta portando tanti nuovi talenti sulla tavola foil, così come accade in tanti altri circoli della penisola, che stanno svolgendo un grandissimo lavoro per tutto il movimento del windsurf nazionale, che ha una grande tradizione”.