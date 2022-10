Volley, SuperLega: Trento cede a Piacenza

domenica, 16 ottobre 2022

Piacenza – Il posticipo televisivo del terzo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2022/23, giocato stasera a Piacenza, costringe l’Itas Trentino a rimandare l’appuntamento con la prima vittoria esterna della sua stagione. Dopo il 2-3 a Verona di otto giorni fa, i gialloblù oggi hanno infatti dovuto fare i conti con la battuta d’arresto del PalaBanca, dove la Gas Sales Bluenergy è andata a segno per 3-1.

Troppo pesante nelle fila della squadra di Lorenzetti l’assenza del palleggiatore titolare Sbertoli (in tribuna a causa di una lesione agli addominali che andrà ulteriormente valutata nei prossimi giorni); il debuttante figlio d’arte Depalma in cabina di regia si è mosso con disinvoltura ma inevitabilmente, ai fini del risultato finale, ha pesato la mancanza di meccanismi rodati di gioco. Pur non raccogliendo punti per la propria classifica, Kaziyski e compagni si sono comunque mossi bene in campo, mostrando carattere, tecnica ed orgoglio per almeno tre dei quattro set giocati. Le cose migliori proprio in quello di apertura, dove i gialloblù, schierati con il Capitano nel ruolo di opposto puro (alla fine 17 punti per lui col 45% in attacco e due ace) avevano sorpreso i padroni di casa, poi bravi a risalire progressivamente la china e con un gioco ben distribuito a chiudere il conto in quattro set, nonostante la generosa reazione degli ospiti. Fra le fila dell’Itas Trentino da segnalare anche i 18 punti di Lavia (best scorer trentino) e i sei muri vincenti di Lisinac, poco servito in attacco ma comunque in partita grazie ai block e al servizio.

La cronaca del match. Negli starting six si contano almeno due assenze eccellenti; l’Itas Trentino deve fare a meno di Sbertoli, ragione per cui Angelo Lorenzetti offre spazio nel ruolo di alzatore al debuttante Depalma, schierato in diagonale a Kaziyski, con Lavia e Michieletto in banda, Podrascanin e Lisinac al centro, Laurenzano libero. La Gas Sales Bluenergy è senza Leal e quindi l’allenatore Lorenzo Bernardi in posto 4 schiera il rientrante Lucarelli in diagonale a Basic, con Brizard al palleggio, Romanò opposto, Simon e Caneschi centrali, Scanferla libero. L’avvio dei gialloblù è eccezionale fra muro, difesa e contrattacco; in un attimo si passa dal 2-2 all’8-4 con Kaziyski e i posto 3 gialloblù molto efficaci. Bernardi chiama time out ed ottiene la risposta desiderata dai suoi, che con Brizard al servizio (anche un ace) risalgono sino all’11-9, prima che sia Lorenzetti stavolta ad interrompere il gioco. Piacenza ottiene la parità a quota 11 sempre con il francese al servizio, poi mette la freccia sul 15-17 con Lucarelli. Ci pensa Michieletto a rimettere in bilico la situazione di punteggio (18-17) e poi a siglare la nuova accelerata (22-20); Trento si tiene stretta il cambiopalla e si porta a casa il primo set sul 25-23 grazie ad un errore in battuta di Recine (in campo da metà del parziale).

Dopo il cambio di campo i locali rientrano con un piglio differente in battuta e a muro, fondamentali che consentono loro di prendere subito in mano le redini del gioco (2-4 e 3-7), costringendo i gialloblù a rifugiarsi in un time out. Alla ripresa del gioco è Lavia a suonare la carica e a riportare sotto l’Itas Trentino (9-10), prima che si scateni Lucarelli che, fra attacco e battuta, disegna quasi da solo il nuovo allungo emiliano (11-16). Lorenzetti interrompe di nuovo il gioco, ma i suoi replicano solo sino al 16-18 con il solito Michieletto in testa. Poi la Gas Sales Bluenergy affonda di nuovo il colpo con Caneschi e Romanò (16-21) e si porta a casa in fretta il punto della parità nei set che arriva sul 18-25.

Nel terzo periodo Bernardi tiene a riposo Lucarelli, riproponendo in campo sin dal via Basic; l’equilibrio resiste a lungo (2-2, 5-5 e 7-7), poi Piacenza accelera (7-10), ma Trento non si dà per vinta e con Kaziyski risale sino al 15-15 prima di passare a condurre grazie ad un errore di Romanò (17-16). Un passaggio a vuoto in ricezione di Michieletto sul servizio di Simon concede un nuovo spunto ai padroni di casa (17-19 e 19-22) che non si fanno pregare e sulle ali dell’entusiasmo si portano sul 2-1 interno, chiudendo il discorso nella singola frazione sul 22-25, dopo che Kaziyski aveva provato a riaprire ancora una volta il discorso sino al 21-23.

L’Itas Trentino reagisce in apertura di quarto set, convinta di meritare almeno la disputa del tie break. E’ sempre Matey a dettare il ritmo nella metà campo (7-5 e 10-7), ma il suo acuto dura purtroppo poco, perché i gialloblù sbagliano molto e si fanno recuperare in fretta dai locali che poi con Simon in battuta (ace) mettono anche la freccia (12-13, time out di Lorenzetti). Basic ha il braccio caldo e a suon di attacchi guida gli emiliani al +4 (14-18); quando meno ce lo si aspetta, la squadra di Lorenzetti rialza la testa, giungendo sul 21-21 grazie ai muri di Lisinac e alla battuta di Kaziyski. Il rush finale è vibrante, ma anche in questo caso è la Gas Sales ad avere la meglio e a chiudere sul 22-25 e per 1-3.

“Abbiamo combattuto e ci abbiamo provato sino alla fine, pur non potendo schierare una squadra con grandi meccanismi acquisiti di gioco – ha commentato al termine della gara l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti – . A maggior ragione avere del rammarico per quello che non siamo riusciti a sfruttare nei finali di terzo e quarto set deve essere qualcosa che ci rende orgogliosi di quanto fatto anche se in quello specifico momento dal punto di vista tecnico ci è mancato qualcosa in difesa. Siamo stati piuttosto leggibili nel nostro gioco, ma era nell’ordine delle cose che potesse accadere e non ho nulla da imputare alla squadra che, anzi, ha giocato al massimo delle sue possibilità”.

L’Itas Trentino tornerà in campo già giovedì 20 ottobre alle ore 20.30 alla BLM Group Arena per affrontare la Cucine Lube Civitanova nell’incontro valevole per il quinto turno di regular season, anticipato a tale data perché in quella originaria (30 ottobre) entrambe le squadre saranno a Cagliari per la Final Four di Del Monte® Supercoppa 2022.

Di seguito il tabellino del posticipo della terza giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2022/23 giocato questa sera al PalaBanca di Piacenza.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino 3-1

(23-25, 25-18, 25-22, 25-22)

GAS SALES BLUENERGY: Brizard 2, Lucarelli 10, Simon 10, Romanò 16, Basic 9, Caneschi 13, Scanferla (L); Recine 6, Cester, Gironi. N.e. Hoffer, de Weijer. All. Lorenzo Bernardi.

ITAS TRENTINO: Depalma, Michieletto 10, Podrascanin 5, Kaziyski 17, Lavia 18, Lisinac 8, Laurenzano (L); Nelli, Džavoronok, D’Heer, Cavuto 1. N.e. Pace, Berger, Bernardis. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Lot di Santa Lucia di Piave (Treviso) e Zanussi di Treviso.

DURATA SET: 29’, 31’, 30’, 30’; tot 2h.

NOTE: 3.233 spettatori, incasso 45.233 euro. Gas Sales Bluenergy: 9 muri, 6 ace, 21 errori in battuta, 4 errori azione, 43% in attacco, 50% (22%) in ricezione. Itas Trentino: 13 muri, 5 ace, 16 errori in battuta, 11 errori azione, 37% in attacco, 44% (23%) in ricezione. Mvp Romanò.