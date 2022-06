Volley, Lisinac rinnova con Trento

giovedì, 2 giugno 2022

Trento – Il mese di giugno si apre con una conferma di spessore per Trentino Volley: Srecko Lisinac vestirà la maglia gialloblù anche nella stagione 2022/23. L’accordo per il rinnovo contrattuale di un anno con il centrale serbo, siglato negli scorsi giorni, consentirà alla formazione allenata da Angelo Lorenzetti di continuare a disporre di uno fra gli atleti di maggior talento in assoluto nel suo ruolo. Un “muro” di Lisinac nella foto di Marco Trabalza.

Elemento fondamentale del gioco di Trentino Volley sin dal 2018, anno in cui arrivò in Italia dopo una lunga esperienza in Polonia, il popolare “Liske” è diventato in fretta uno dei beniamini del pubblico trentino, conquistato a suon di potenti attacchi in primo tempo ma anche di spunti eccezionali nei fondamentali di muro e battuta, cosa che lo rendono fra i giocatori più completi del panorama internazionale. La sua conferma completa il reparto dei centrali del roster 2022/23 e offre un segnale di continuità in vista del prossimo campionato. Nelle sue prime quattro stagioni in maglia Trentino Volley, contraddistinte dalla vittoria di due titoli internazionali (Mondiale per Club 2018 e CEV Cup 2019) e dalla Supercoppa 2021, Lisinac è diventato un simbolo di questa Società, tanto da salire in fretta sino il settimo posto nella classifica dei marcatori della storia gialloblù, grazie a 1.565 punti personali.

“Questa conferma è un vero e proprio colpo di mercato, perché stiamo parlando di uno dei migliori centrali al mondo – ha dichiarato il Presidente Bruno Da Re – . Volevamo fortemente il suo rinnovo per proseguire il nostro percorso tecnico, tattico e umano; le offerte non gli mancavano ma il fatto che abbia deciso di firmare il secondo rinnovo della sua carriera con Trentino Volley dimostra quanto Srecko abbia legato con questo ambiente e quanto si senta a casa. Siamo entusiasti di poterlo veder a giocare ancora alla BLM Group Arena”.

“Continuare la strada intrapresa con questa squadra nell’ultima stagione era una mia ferma volontà – ha raccontato Srecko Lisinac – ; con questo gruppo mi sono trovato molto bene e vivo una realtà come quella di Trentino Volley che avevo già imparato ad apprezzare nelle precedenti annate. Andiamo avanti insieme, alla ricerca di altre vittorie importanti e con la voglia di tagliare ancora traguardi di prestigio come ci è successo spesso negli ultimi anni. Non avevo davvero motivi per cambiare maglia; i giovani durante quest’ultima annata hanno portato grande entusiasmo ed hanno fatto sentire perfettamente a loro agio anche giocatori esperti come me, Kaziyski e Podrascanin”.

La scheda

SRECKO LISINAC

nato a Kraljevo (Serbia), il 17 maggio 1992

205 cm, ruolo centrale

2009/10 OK Ribnica Kraljevo – Serbia

2010/11 OK Ribnica Kraljevo – Serbia

2011/12 OK Ribnica Kraljevo – Serbia

2012/13 AZS Czestochowa – Polonia

2013/14 Berlin Recycling Volleys – Germania

2014/15 PGE Skra Belchatow – Polonia

2015/16 PGE Skra Belchatow – Polonia

2016/17 PGE Skra Belchatow – Polonia

2017/18 PGE Skra Belchatow – Polonia

2018/19 Itas Trentino SuperLega

2019/20 Itas Trentino SuperLega

2020/21 Itas Trentino SuperLega

2021/22 Itas Trentino SuperLega

2022/23 Itas Trentino SuperLega

Palmares

1 Mondiale per Club (2018)

1 CEV Cup (2019)

1 Campionato Polacco (2018)

1 Campionato Tedesco (2014)

1 Coppa di Polonia (2016)

1 Supercoppa Italiana (2021)

1 Supercoppa Polacca (2014)

In nazionale

206 presenze con la Nazionale Serba

Medaglia di Argento World League 2015

Medaglia d’Oro World League 2016

Medaglia d’Oro Europeo 2019

Medaglia di Argento Mondiali U23 2013

Medaglia di Bronzo Europei 2013, 2017

Medaglia di Bronzo Mondiali U21 2013

Medaglia di Bronzo Europei U20 2010

Miglior centrale World League 2015

Miglior centrale World League 2016

Miglior centrale Europei 2017

Miglior muratore Europei 2013

Con Trentino Volley

Esordio il 6/10/2018 (Perugia-Trento 0-3)

163 presenze (45 nel 2018/19, 30 nel 2019/20, 41 nel 2020/21, 47 nel 2021/22)

1.565 punti (398 nel 2018/19, 351 nel 2019/20, 348 nel 2020/21, 468 nel 2021/22)