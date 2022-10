Volley, il primo derby di Serie B2 della stagione è dell’Argentario

domenica, 9 ottobre 2022

Trento – L’Argentario Trentino Energie inizia il campionato nel migliore dei modi. Ieri pomeriggio, nell’ancora assolata palestra di Cognola, la squadra di Mario Martinez ha fatto un sol boccone di un C9 Arco Riva, giovanissimo e inespertissimo alla categoria, che ha pagato sia la differenza tecnica sia quella fisica esistenti oggi fra le due formazioni. Il 3-0 (a 12, 10 e 16) finale rispecchia quello che si è visto in campo, in appena un’ora e 6 minuto di gioco effettivo.

Il tecnico argentino ha schierato il settetto base senza mai intaccarlo, con la chiara volontà di offrire alle titolari più minuti di gioco possibile, mentre Marco Angelini ha dato spazio a tutte le giocatrici dell’organico, anche per cominciare a capire come si muovono in campo le tantissime debuttanti di cui è infarcita la sua rosa.