Volley femminile, la composizione dei gironi della Serie A2

domenica, 31 luglio 2022

Trento – La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha ufficializzato l’elenco delle 23 squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A2 femminile, rendendo nota la composizione dei due gironi validi per la prima fase del campionato, basati sul criterio geografico e sulla divisione ovest-est. Trentino Volley è stata inserita nel girone A assieme ad atre undici formazioni: Millenium Brescia, Pallavolo Mondovì, Futura Giovani Busto Arsizio, Club Sportivo Alba, Idea Volley Sassuolo, Volley Hermaea Olbia, Montale Pallavolo, Picco Lecco, Esperia Volley Cremona, Volley Offanengo e Club Italia.

La formula prevede una fase a gironi con gare di andata e ritorno (che prenderà il via domenica 23 ottobre) seguita da Playoff e Playout. Le prime sei classificate di ciascun raggruppamento approderanno ai Playoff (al via l’11 marzo 2023), dove ripartiranno dai punti conquistati nella stagione regolare e sfideranno, in match di sola andata, esclusivamente le formazioni non affrontate in precedenza. La prima classificata sarà promossa direttamente in Serie A1, mentre le formazioni classificate tra la seconda e la quinta posizione si affronteranno in un tabellone con semifinali e finali per conquistare il secondo pass per la massima serie. Le ultime sei classificate (cinque nel caso del girone B) in Regular Season accederanno invece ai Playout, anche in questo caso portando con sé i punti conquistati nella prima fase e sfidando in gare di andata e ritorno le formazioni non affrontate nella stagione regolare. Le ultime sei classificate retrocederanno in Serie B1. Questo è il primo passaggio in vista della nuova stagione, in attesa dei calendari che verranno pubblicati nel mese di agosto.

“Lo considero un girone molto impegnativo, con tante squadre attrezzate per poter puntare in alto – spiega Duccio Ripasarti, Direttore Sportivo del settore femminile di Trentino Volley – . Ci metteremo al lavoro fin dal primo giorno per farci trovare pronti e fare il meglio possibile; la composizione dei due gironi non la considero un problema, quel che invece non convince appieno è la formula del campionato e in modo particolare dei Playoff, che garantirebbero una maggior credibilità e regolarità se vertessero su gare di andata e ritorno e non solamente su match d’andata”.

I gironi di Serie A2 Femminile:

GIRONE A

• Club Sportivo Alba Como (CO)

• Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

• Idea Volley Sassuolo (MO)

• LPM Pallavolo Mondovì (CN)

• Montale Pallavolo Castelnuovo Rangone (MO)

• Pallavolo Lecco A. Picco (LC)

• Trentino Volley (TN)

• U.S. Esperia Volley 1961 Cremona (CR)

• Volley Hermaea Olbia (SS)

• Volley Millenium Brescia (BS)

• Volley Offanengo 2011 (CR)

• Club Italia