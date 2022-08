Vittoria del Circolo Vela Arco al Campionato Italiano a squadre Open Skiff sul lago d’Iseo

martedì, 9 agosto 2022

Arco – Il Circolo Vela Arco ha vinto il primo Campionato italiano a squadre della deriva giovanile FIV Open Skiff, disputato sul Lago di Iseo e organizzato dall’Associazione Nautica Sebina.

La squadra composta da Riccardo Michelotti, Luca Franceshini, Alice Prando e la più giovane componente della squadra Aurora Milanese, con costanza e determinazione ė riuscita a vincere 7 prove delle 8 disputate, contro i maggiori circoli che fanno attività Open Skiff in Italia. Prezioso contributo tecnico dell’arbitro Michele Ricci, che in occasione del raduno che ha preceduto la manifestazione e durante il Campionato stesso, ha organizzato delle lezioni e de-briefing basati sul regolamento di regata a squadre, che è complesso, ma molto interessante per sapere gestire la regata al meglio. Soddisfazione per la squadra del Circolo Vela Arco, che si è confermata al vertice dell’attività Open Skiff nazionale, accompagnata in queste ultime due stagioni dall’allenatrice Ausra Stelmaszyk.