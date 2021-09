Vele sul Garda, la stagione va avanti: gli appuntamenti

giovedì, 30 settembre 2021

Gargnano – Appena concluso il “Settembre velico gardesano” con una serie di bellissime ed appassionanti regate (71° Centomiglia, Children, Campionato Italiano Rs 21) il Circolo Vela Gargnano si avvia a varare la “Gargnano Winter Cup 2021-22”. Si inizierà il prossimo 17 ottobre con la 68°edizione della Regata dell’Odio, da sempre l’ultimo evento dell’annata velica con una sua storia e quel nome tanto particolare (ma non c’è nulla di bellicoso).

Dopo si andrà avanti con la vela a 365 giorni di tutto il Garda. Si proseguirà con le altre tappe in programma il prossimo anno, il 27 febbraio e il 12 e 13 marzo. L’Odio sarà una mini Long Distance sulla rotta Gargnano-Campione ed avrà coefficiente 2 nel computo dei punteggi. Le due prove Costiere di febbraio e marzo avranno valore 1.0, la regata del 13 marzo con il 44° Trofeo Roberto Bianchi tornerà ad essere una mini Long Distante, valore 2.0.

Le classi saranno quelle monotipo (Asso, Fun, Dolphin, Protagonist 7.5 e Ufetti) più la mix della stazza Orc. Le regate si correranno sotto l’egida della Federazione Italiana Vela in collaborazione con le varie Classi ed i Club della riva Lombarda del Lago. Il Circolo Vela Gargnano vuole ringraziare i partner 2021 e si augura che molti possano nuovamente far parte del suo fantastico “equipaggio”. Erano: Vanoli-Upm Cremona, Alpe del Garda, Pernice Comunicazione, Confcooperative Brescia, Visit Brescia – Brescia Tourism, Consorzio lago di Garda Lombardia, Centrale del latte di Brescia, Benaco Energia, Dap Brescia, Cantine Scolari, Acqua Castello, Lab Center, Kwindoo, One Sails; il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Bardolino e Limone.

La Centomiglia ha goduto nel 2021 del contributo di Regione Lombardia. Tutte le regate sono state corse sotto l’egida della Federazione Italiana Vela. Da sottolineare la prestigiosa collaborazione con Brescia Musei grazie alle Vele della Vittoria Alata.