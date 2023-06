Vela, Campionato Italiano Dolphin81 sul Garda: nel Day 1 domina un super Baraimbo 2

venerdì, 9 giugno 2023

Acquafresca – Sono 130 i Dolphin81 prodotti dalla Maxi Dolphin a partire dal fortunato progetto sviluppato nel 1993 da Ettore Santarelli e ben 23 di questi hanno iniziato a darsi battaglia oggi pomeriggio ad Acquafresca, dove ha avuto inizio il Campionato Italiano di Classe.

Una prima giornata svoltasi sfruttando un’Ora che raramente ha soffiato in doppia cifra e che è stata egemonizzata da Baraimbo 2. Il Dolphin81 di Razzi-Imperatori, timonato al solito da Giovanni Pizzatti e vincitore delle ultime quattro edizioni dell’Italiano, ha infatti acceso i post bruciatori e si è aggiudicato le prime due prove odierne prima di accontentarsi del secondo nella terza, terminata in anticipo in seguito a un accorciamento di percorso.

Baraimbo 2 veleggia quindi con un buon margine di vantaggio sugli inseguitori: Joker, lo scafo armato e timonato da Umberto Grumelli, è secondo assoluto a 5 punti dal leader e primo della categoria armatori/timonieri. In terza posizione, a 7 punti dalla barca di Razzi-Imperadori, si attesta un altro equipaggio guidato da un timoniere/armatore, quello di Back in Black che alla barra impegna Francesco Anselmi.

Contano un parziale inferiore ai 20 punti anche Insolente di Giovanni Perani e Twister di Flavio Bocchio che al momento del ritorno in banchina, quindi prima della discussione delle proteste, completavano la top five.

Con la disputa delle tre prove odierne, al Campionato Italiano Dolphin81 ne mancano ancora cinque per festeggiare il completamento del programma. Il Comitato di Regata, coordinato da Claudio Maza, inizierà domani con lo svolgimento di altre tre regate a partire dalle 10.30.

Maxi Dolphin Lake Garda Series 2023

9-11 giugno, Campionato Italiano, CN Acquafresca

8-9 luglio, Salò Sail Meeting, SCG Salò

22-23 luglio, Trans Benaco, CV Portese

2-3 settembre, Bettoni-Gorla-Centomiglia, CV Gargnano

23-24 settembre, 56mo Trofeo Alta Velocità, FV Desenzano

Per consultare calendario e classifiche clicca qui.