Studenti in Pista, bilancio e classi vincitrici del Memorial Luciano Cavazzi ad Aprica

venerdì, 2 febbraio 2024

Aprica – Le piste di Aprica hanno ospitato la 1° Edizione di Studenti in Pista, Memorial Luciano Cavazzi, storico Maestro, Allenatore ed Educatore che tanti giovani ha iniziato e seguito nello Sci alpino.

L’organizzazione a cura di ASI Lombardia, Comitato Regionale di Associazioni Sportive e Sociali Italiane, Ente di Promozione Sportiva, con il Presidente Prof. Marco Contardi ha, con questo evento, inaugurato formalmente le celebrazioni per i 30 anni di costituzione dell’Ente.

Gli Studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado che hanno aderito all’iniziativa hanno gareggiato nelle discipline di Slalom Speciale e Slalom Gigante e Snowboard.

Il tempo bello, la neve in condizioni perfette, le piste tracciate dagli Allenatori della Scuola di Sci Aprica in modo da far divertire sia gli Atleti Agonisti che i tanti studenti appassionati, sono stati il viatico per la riuscita della manifestazione.

Nei due giorni di premiazioni hanno partecipato oltre agli Atleti anche tanti Genitori, Docenti e Presidi delle Scuole iscritte, la presenza del Sottosegretario di Stato all’Istruzione Avvocato Paola Frassinetti, del Sindaco di Aprica Dott. Dario Corvi, del Direttore del Consorzio Turistico della Valtellina Sig. Gigi Negri e dei Famigliari del compianto Maestro Luciano Cavazzi hanno dato lustro alla consegna dei trofei e dei premio messi in palio per tutti gli iscritti alle gare.

Numerosi sono stati gli Enti Patrocinatori dell’iniziativa, a partire da Regione Lombardia, dal CONI, da Sport e Salute, dal Panathlon, dall’Unione Veterani dello Sport e da Fondazione Milano Cortina 2026 con l’autorizzazione all’utilizzo del Logo GEN 26, la divisione Educational dei Giochi Olimpici.

La classifica per Istituti ha visto la vittoria per la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Teglio, per la Scuola Secondaria di 1° grado dell’istituto Maria Consolatrice di Milano e per la Scuola Secondaria di 2° grado il Polo Liceale di Sondrio.

L’appuntamento è per l’edizione 2025, che sancirà l’avvicinamento alle Olimpiadi Invernali che vedranno la Lombardia al centro del Mondo.