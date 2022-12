Sci, Gigante femminile Coppa Europa: entusiasmo a Ponte di Legno

mercoledì, 14 dicembre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – Grande entusiasmo in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno (Brescia) dove ieri sera si è svolta la cerimonia di premiazione della gara di Coppa Europa vinta dalla campionessa vicentina Asja Zenere. Il team azzurro ha festeggiato il successo della 26enne che sulla pista Casola Nera ha battuto una delle favorite, Elisabeth Kappaure, e la svizzera Vivianne Haerri.

Alla cerimonia in piazza XXVII Settembre, dove sono state premiate le prime 5 classificate e la 1^ Under 18, erano presenti il sindaco di Ponte di Legno Ivan Faustinelli, il consigliere comunale delegato allo Sport Matteo Pancheri, il presidente Fisi di Brescia Olivero Valzelli, e gli organizzatori del Consorzio Ponte di Legno-Tonale e lo Sci Club Ponte di Legno. Il sindaco Faustinelli e il presidente Fisi Brescia Valzelli hanno ricordato l’importanza di un evento internazionale che è tornato in Alta Valle Camonica dopo quasi quattro lustri e svelato le ambizioni per il futuro della skiarea. Sulla pista Casola Nera si sono dati battaglia 77 concorrenti, la pista ha tenuto benissimo e Asja Zenere ha commentato sul palco di piazza XXVII settembre: “ La pista mi è piaciuta, l’ho trovata tecnica, difficile, ancor più oggi visto che non c’era molta luce. Potrebbe diventare una delle mie preferite”.

Oggi – seconda giornata di Coppa Europa – il programma prevede alle 10 la partenza 1^ manche del gigante femminile e alle 12:30 partenza 2^ manche. Alle 13:30 premiazione ufficiale – prime 5 classificate e 1^ under 18- nel parterre di gara, in località Valbione.

di Ch. P.