Sci, Folgaria: Davide Seppi in evidenza alla Marangoni Cup

domenica, 13 marzo 2022

Folgaria – Il friulano Luca Taranzano e il bresciano Daniel Sorio si sono dati battaglia alla Marangoni Cup, competizioni Fis di gigante sulla pista Salizzona di Fondo Grande di Folgaria grazie all’organizzazione dello Sci club Città di Rovereto con una sfida entusiasmante sul filo dei centesimi. Ottima gara, che gli ha consentito di salire sul terzo gradino del podio e di aggiudicarsi la classifica junior del Gran Premio Italia per il fiemmese di Masi di Cavalese Davide Leonardo Seppi, che conferma di esprimersi al meglio negli slalom gigante su pendii impegnativi, vista la sua quarta affermazione junior nel Gran Prix Italia. L’alfiere delle Fiamme Gialle, allenato dallo staff del Comitato Trentino, ha accusato un ritardo di 44 centesimi dal vincitore.

La classifica finale ha poi visto in quarta posizione Michele Gualazzi (terzo a metà gara) dello sci club Val Palot, che ha preceduto Matteo Canins delle Fiamme Gialle e l’altro alfiere della Finanza Manuel Ploner, che aveva fatto registrare il miglior tempo al termine della prima manche.

In settima posizione ha poi terminato il francese Adrien Piolaine, quindi il carabiniere Lorenzo Thomas Bini, l’altro francese Leo Coppel e il forte gardenese Alex Vinatzer, il quale reduce dallo slalom di Coppa del Mondo di Flachau ha deciso di tornare a cimentarsi in uno slalom gigante, scegliendo proprio la Fis di Folgaria.

Da segnalare la straordinaria rimonta dell’altoatesino Jonas Bacher, capace di recuperare 19 posizioni nella seconda manche, concludendo undicesimo dopo che a metà gara aveva concluso trentesimo.

Nella classifica del Gran Premio Italia Junior ha trionfato il fiemmese Davide Seppi (foto © Fisi Trentino) davanti a Jonas Bacher e al veneto Gabriele Sartori, mentre per quanto riguarda il podio aspiranti sul gradino più alto del podio è salito Fabio Allasina, davanti a Pietro Giovanni Motterlini delle Alpi Centrali e Luigi Graziano dell’Equipe Limone Piemonte.

In chiave trentina da segnalare poi il 27° posto del fassano Fabian Cincelli (sesto fra i giovani), il 35° dell’under 23 Martino Rizzi e il 44° dell’aspirante Tommaso Speri del Città di Rovereto.

La classifica di combinata delle due gare ha visto trionfare il bresciano Daniele Sorio, grazie alle due seconde piazze nelle due giornate.