Sci, Campionati Italiani Aspiranti: Motterlini, Druetto e Pomarè sono d’oro. I risultati

mercoledì, 16 marzo 2022

San Martino di Castrozza – Terza giornata ai Campionati Italiani Aspiranti di sci alpino e altri tre nuovi vincitori nelle sfide del gigante maschile, superG e combinata alpina femminile. Si tratta del comasco Pietro Giovanni Motterlini, che si è aggiudicato la medaglia d’oro in slalom gigante, quindi della torinese Ludovica Vittoria Druetto nel superG, per concludere con l’affermazione della cortinese Ambra Pomaré nella combinata alpina. Foto @ Pascal Lacroix.

Quella organizzata dall’Us Primiero è decisamente un’edizione dei tricolori under 18 molto combattuta e incerta, che testimonia l’ottimo livello degli sciatori di prima fascia, evidenziando altresì le eccellenti condizioni e preparazione dei tracciati di gara.

Nel gigante maschile sulla pista Rekord di San Martino di Castrozza, che assegnava anche il premio speciale intitolato al generale della Guardia di Finanza Carlo Valentino, Pietro Motterlini ha dimostrato di saperci fare fra le porte larghe, stabilendo il miglior tempo nella prima manche e mantenendo la leadership anche nella seconda. Sul traguardo finale ha addirittura inflitto un distacco di 1”57 al cuneese dello Ski College Limone Piemonte Fabio Allasina, mentre il bronzo è andato al collo del bresciano Federico Romele, con un gap di 1”95. E per tutti e tre non si tratta dell’unica medaglia a questi campionati. Fuori dal podio poi il fiorentino Diego Bucciardini e il valdostano figlio d’arte Jacques Belfrond. Il primo dei trentini è il roveretano Tommaso Speri, nono assoluto, ottavo nella sfida tricolore, con un distacco di 3”10 centesimi. Il moenese Tommaso Olcese chiude 25esimo e il fiemmese Sebastiano Zorzi 27esimo.

Le gentil donzelle sono state invece protagoniste nella skiarea San Pellegrino. Ha sorpreso tutti la prestazione in superG della torinese dello Sci club Sestriere Ludovica Vittoria Druetto, autrice di una prestazione particolarmente veloce e determinata sulla pista Cima Uomo facendo registrare un tempo straordinario che le ha permesso di mettersi al collo la medaglia d’oro. Significativo il distacco che ha inflitto alle avversarie, con la cortinese Ambra Pomarè, già argento nella gara di apertura dello slalom speciale, seconda con un ritardo di 92 centesimi dalla vincitrice. E sul terzo gradino del podio sale un’altra sciatrice del Comitato Veneto, la bellunese di Longarone Gaia Viel, che ha accusato un ritardo di 1”07. Quarto posto poi per la figlia d’arte Tatum Bieler, valdostana dello Sci club Gressoney, Seguono in quinta posizione la valtellinese Martina Lazzeri, seguita dalla gardenese Sara Thaler. La prima trentina è la fassana di San Giovanni Asia Carpano dello Ski College ladino trentino, che ha fatto registrare l’ottavo tempo di giornata. Diciannovesima poi Carlotta Andreazza dello Ski Team Fassa.

Tempo di recuperare un po’ di energie e cambiare gli sci, con trasferimento sulla pista Costabella per giocarsi i titoli di combinata alpina con la disputa dello slalom speciale. Ed anche in questa gara non sono mancate le sorprese, con la veneta di Cortina Ambra Pomarè che finalmente si è messa al collo una medaglia d’oro, realizzando una super prestazione fra i rapid gates. Medaglia d’argento per la valdostana Tatum Bieler, con un distacco di 1”17, quindi terza la sondrina della Valdidentro Martina Lazzeri a 1”19 e quarta la vercellese Maria Sole Antonini. Out invece la vincitrice del superG Ludovica Vittoria Druetto. La prima trentina è Carlotta Andreazza dello Ski Team Fassa, che ha concluso ventesima.

Domani giornata di prove cronometrate per la discesa libera sulla pista Cima Uomo di Passo San Pellegrino, dove venerdì andrà in scena l’ultimo atto della settimana tricolore organizzata dall’Us Primiero.