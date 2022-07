Sci alpino: mezzo milione da Regione Lombardia per le gare a Bormio

mercoledì, 27 luglio 2022

Bormio – Dall’assestamento di bilancio di Regione Lombardia è stato destinato mezzo milione di euro per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino Discesa libera e Super G 2022- 2023, che si terrà a Bormio (Sondrio).

Un ordine del giorno presentato dalla Lega e approvato dall’assemblea prevede di “incentivare la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, anche per quelle inerenti la montagna e in special modo per quelle che valorizzano l’attrattività del territorio lombardo. Se da una parte l’obiettivo è avvicinare i cittadini alla pratica agonistica e ai valori che essa rappresenta, dall’altra i Grandi Eventi Sportivi sono strumento di promozione della visibilità ed attrattività delle nostre terre, il cui turismo e la cui conoscenza va ulteriormente incentivata. Regione Lombardia stanzia dunque, per cinque di esse, tutte di notevole richiamo: 50.000 euro per l’Eurobasket 2022 di Milano; 50.000 euro per le Next Gen ATP Finals 2022 di Milano; mezzo milione di euro per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino Discesa libera e Super G 2022- 2023, che si terrà a Bormio; 100.000 euro per la Coppa del Mondo di sci di fondo, Sprint Individuale e Team Sprint 2022-2023 di Milano; 150.000 euro per i Mondiali di scherma del 2023 di Milano”.