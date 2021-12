Sci alpino, in Val di Fassa rinviata a domani la discesa di Coppa Europa

lunedì, 20 dicembre 2021

Val di Fassa – Nulla da fare per la seconda discesa libera di Coppa Europa femminile di sci alpino che era in programma oggi sulla pista La VolatA nella Ski Area San Pellegrino. Il forte vento ha costretto gli organizzatori dello Ski Team Fassa, su indicazione dei delegati Fis a rinviare la gara alla giornata di domani (martedì 21 dicembre). Sono stati effettuati vari spostamenti compresa la valutazione di accorciare la discesa libera con partenza dove solitamente è previsto lo start del superG, ma non essendoci le garanzie di sicurezza a mezzogiorno è stato deciso di rinviare la gara.

La seconda discesa libera di Coppa Europa, con il palio il Trofeo Alberto Vendruscolo, si disputerà dunque domani con partenza alle ore 10,30, mentre il superG inizialmente in programma viene definitivamente annullato.

Per quanto riguarda la start list della discesa libera le prime quattro a partire saranno italiane, vale a dire Federica Sosio, Verena Gasslitter, Giulia Albano e Teresa Runggaldier, quindi con il pettorale 5 partirà la vincitrice della gara veloce di domenica, l’austriaca Emily Schoepf.

Seguiranno le altre favorite per la vittoria finale, vale a dire la tedesca Katri Hirtl Stanggassinger con il numero 6, la svizzera Juliana Suter (già vincitrice su questo tracciato) con il pettorale 7, l’austriaca Lena Wechner con il numero 8, la svizzera Delia Durrer con il 9, l’austriaca Christina Ager con il 10, quindi con il numero 11 l’altra italiana Elena Dolmen. Indosserà il pettorale numero 15 poi l’atleta di casa Monica Zanoner e con il 45 l’altra fassana, alla sua seconda gara in Coppa Europa dopo quella di domenica Sofia Vadagnini.