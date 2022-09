Regolarità gruppo 5 e Trial: i risultati dei piloti del Moto Club Sebino

lunedì, 5 settembre 2022

Lovere – Un fine settimana nel segno dei motori a Lovere (Bergamo) con il Campionato italiano ed europeo di regolarità gruppo 5 e sull’Abetone il Campionato Italiano Trial.

REGOLARITA GRUPPO 5 – In una bella giornata di sole e temperatura gradevole si è svolta la gara di Lovere con 3 giri di gara e 2 prove speciali al giro. La gara era valida anche come prova del Campionato Europeo, con classifiche separate e ottimi risultati per i piloti del Moto Club Sebino, guidato dal presidente Costante Bontempi.

I risultati: EUROPEO: 2° Osvaldo Armanni Cat. Open 250 su KTM 250 e 2° Assoluto; 4° Giacomo Laidelli Cat. Classic 250 su Puch 250; 4° Fiorenzo Lanfranchi Cat. Open 125 su Puch 125; 6° Marco Romelli Cat. Expert su Moto Morini 175 4t. ITALIANO: 1° Osvaldo Armanni e 3° Assoluto 7° Fiorenzo Lanfranchi 7° Marco Romelli; 10° Giacomo Laidelli (nella foto MC Sebino). 1° Assoluto nelle 2 Classifiche Stephane Peterhansel.

TRIAL – Al Campionato Italiano Trial all’Albetone, in provincia di Pistoia, 3° Gianluca Tournour Cat. TR1 su Gas Gas 300. Gianluca Tournour è stato scelto dalla FMI per partecipare al Trial delle Nazioni nel weekend del 24 e 25 settembre, mentre sabato 17 e domenica 18 settembre parteciperà a Ponte di legno al Mondiale di Trial organizzato dal Moto Club Dynamic Trial del presidente Roberto Mazzola.

di Da. Pap.