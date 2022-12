Polisportiva Disabili Valcamonica: inizio super per Romele, bene anche Pelizzari

domenica, 11 dicembre 2022

Pisogne – Sorride la Polisportiva Disabili Valcamonica per gli ultimi risultati ottenuti.

Sci nordico – Sono iniziate le gare di Coppa del mondo di sci nordico a Vuokkati in Finlandia e Giuseppe Romele ha messo tutti in fila conquistando il primo posto con il tempo di 13’05”.20 nella gara sui 5 km di ieri, infliggendo pesanti distacchi agli avversari. Nella gara sprint sugli 800m di oggi invece ha chiuso al quinto posto. Ora si attende la gara sui 10km di mercoledì 14 poi l’atleta di Pisogne tornerà in Italia.

Sci alpino – Al via anche le gare di sci alpino a Saint Moritz dove hanno gareggiato Federico Pelizzari e Davide Bendotti. Nel primo Slalom Gigante dell’anno, con ben 23 atleti in partenza, Pelizzari ha colto un ottimo secondo posto alle spalle del francese Artur Bauchet mentre Bendotti non ha corso perché influenzato. Nel successivo Slalom Speciale Federico Pelizzari è uscito nella prima manche mentre Davide Bendotti ha colto un buon 11esimo posto.

Il secondo slalom ha visto saltare entrambi gli atleti della Polisportiva mentre domenica nell’ultima gara in programma non ha partecipato Pelizzari mentre Davide Bendotti ha colto un 14esimo posto. Gli atleti dello sci alpino sono ora attesi in Austria dove continueranno a gareggiare per la Coppa del Mondo in Slalom e Gigante.