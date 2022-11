Pattinaggio, trionfo dell’altoatesino Daniel Grassl al Grand Prix

domenica, 13 novembre 2022

Sheffield – Il 20enne altoatesino Daniel Grassl conquista il successo al Mk John Wilson Trophy e diventa il primo pattinatore azzurro a imporsi in una gara maschile del circuito internazionale. Splendido 2° posto per Conti-Macii tra le coppie di artistico. Guignard-Fabbri al comando dopo la rhythm dance. Giornata storica per il pattinaggio di figura italiano sul ghiaccio del MK John Wilson Trophy di Sheffield.

Daniel Grassl (nella foto © Diego Barbieri) ha conquistato la vittoria nella quarta tappa stagionale di Grand Prix: il ventenne altoatesino delle Fiamme Oro, che partiva dalla seconda posizione del corto, ha realizzato il miglior libero di giornata a quota 177.50 punti con cui si è assicurato il successo con un punteggio complessivo di 264.35, primato italiano stagionale.

Grazie al primo posto di Sheffield, Grassl resta ora in attesa dei risultati delle ultime due tappe in calendario con la speranza di poter rientrare tra i qualificati alla Finale del circuito che si terrà a Torino dall’8 e all’11 dicembre. Una vittoria con cui l’Italia – così come Russia, Stati Uniti, Canada e Francia – può da oggi anniverare in bacheca almeno un successo nel Grand Prix in tutte e quattro le specialità.

E nella giornata che ha visto anche Guignard-Fabbri (Fiamme Azzurre) imporsi nella rhythm dance del MK John Wilson Trophy, sul ghiaccio britannico è arrivato lo splendido secondo posto di Sara Conti e Niccolò Macii (Icelab) tra le coppie di artistico

Grassl ha portato sul ghiaccio un libero di altissimo profilo con un quadruplo lutz, un doppio axel e sette salti tripli tra cui due axel. L’unica sbavatura ha riguardato il tentativo di quadruplo flip, conclusosi con una caduta dopo un atterraggio su due piedi. Alle spalle dell’azzurro si è piazzato il lettone Vasiljevs (254.56) con il giapponese Sato Shun terzo a completare il podio (249.03).

Gli allievi di Barbara Luoni hanno bissato il podio ottenuto a Skate Canada due settimane fa confermando la posizione del corto di ieri grazie a un libero da 115.50 punti che li ha visti raggiungere quota 184.19 punti totali. Un risultato che lascia grandi speranze al tandem tricolore di centrare la qualificazione per la Finale del Grand Prix in programma al Palavela di Torino dall’8 e all’11 dicembre. Nella storia azzurra, la qualificazione all’atto finale delle coppie di artistico è riuscita soltanto a Della Monica-Guarise nel 2018.