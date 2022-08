Multiscafo olimpico, il futuro alla base di Univela Campione del Garda

mercoledì, 10 agosto 2022

Campione del Garda – Sono 60 gli Under 18 che daranno vita al Campionato Mondiale del catamarano Nacra 15, la carena propedeutica per il Foli Olimpico. La regata si correrà a Campione del Garda, alla base di Univela, lungo la riva lombarda.

Ci si sfiderà dall’11 al 15 agosto. In regata equipaggi di 19 Nazioni. Tra i coach si è visto anche Dean Barker, lo skipper vincitore nel 2000 con Emirates Team New Zealand dell’America’s Cup contro Luna Rossa, reduce dal varo di BoatZero di Alinghi Red Bull Racing. BoatZero altro non è che l’ex Te Aihe, acquistato dal difensore Emirates Team New Zealand e primo AC75 costruito nel 2019. Barker seguirà la figlia Mia in regata per la Nuova Zelanda. I Club italiani in gara ad Univela saranno Windsurfing Club Cagliari, Centro Velico 3v, Lega Navale Italiana Sezione Riva del Garda, Svagamente di Pescara.

Questi velisti sono gli “apprendisti” del Nacra 17 olimpico, quindi il serbatoio per il futuro in questa classe multiscafo Foil. Per Univela la conferma di essere nuovamente un Laboratorio olimpico dopo aver ospitato negli ultimi mesi i surf Iqfoil, il Kite Olimpico, l’anteprima Internazionale del Para Kiting, il Kite per atleti con disabilità in ambito motorio.