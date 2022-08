Mtb: Ole Hem trionfa alla Grenserittet in Norvegia

sabato, 20 agosto 2022

Trento – Ole Hem trionfa alla Grenserittet in Norvegia, è tripletta in Repubblica Ceca con il successo di Cattaneo

Giornata da incorniciare per la Wilier 7C Force, che ha conquistato un doppio successo di marca internazionale, trionfando in Norvegia con Ole Hem e siglando una tripletta alla Rusavska K50 in Repubblica Ceca.

Hem (foto © Pegasomedia) che la scorsa settimana aveva chiuso tra i primi 20 alla Vasalopppet, è tornato ad assaporare il dolce gusto della vittoria alla Grenserittet, la seconda gara marathon per importanza e numero di partecipanti della Norvegia. I chilometri da percorrere erano 80, con partenza a Strömstad e arrivo ad Halden.

La parte più dura del tracciato era attorno alla metà, quando è evaso un gruppetto di cinque atleti, poi rimasti in tre successivamente. Ole Hem, che ha fatto gara di testa, ha saputo gestirsi sapientemente e ha piazzato l’attacco vincente lungo l’ultima discesa, guadagnando una decina di secondi, conservati fino al traguardo.

Il biker norvegese della Wilier 7C Force si è imposto con il tempo di 2h29’42”. Sul secondo gradino del podio è salito il suo connazionale Martin Röste Omdahl (a 13”), seguito in terza piazza da Tormod Weydahl (a 1’45”). «Sono contento di essere riuscito a vincere questa gara – ha spiegato Hem -. Ho cercato di gestirmi bene e cercato di impostare una condotta di gara intelligente. È stata un’ottima gara in preparazione ai Mondiali e ho raccolto buone indicazioni».

L’altra parte del team era impegnata in Repubblica Ceca, a Rusava, teatro della Rusavska K50, andata in scena su un percorso di 50 chilometri. I ragazzi diretti da Massimo Debertolis, che ha fatto da regista in corsa, hanno monopolizzato il podio, centrando il massimo risultato possibile grazie a un ottimo lavoro di squadra.

Al termine della prima salita del percorso, il capitano Johnny Cattaneo ha preso il largo e si è poi esibito in una lunga cavalcata trionfale. Alle sue spalle, i giovani Nicola Taffarel e Lorenzo Trincheri hanno fatto buona guardia, lasciando chiaramente agli avversari l’incombenza dell’inseguimento, per poi andare a prendersi gli altri due gradino del podio.

Cattaneo, già vittorioso in passato alla gara ceca, si è imposto con il tempo di 1h45’45”, con Lorenzo Trincheri secondo a 38” e Nicola Taffarel terzo a 1’05”. Alle loro spalle hanno chiuso i due atleti di casa Tomas Sevcu (a 2’01”) e David Bartek (a 2’12”), seguiti in scia da Massimo Debertolis, sesto.

“È sempre bello partecipare a questa gara e siamo contenti di essere riusciti a onorare al meglio l’impegno organizzativo del nostro sponsor Force – ha commentato Massimo Debertolis -. Qui c’è sempre un’ottima cornice di pubblico, l’atmosfera ideale per una gara di mountain bike. I ragazzi hanno corso bene e siamo contenti dello svolgimento della gara”».