Mtb: Ole Hem della Wilier 7C Force argento ai campionati norvegesi 

sabato, 28 maggio 2022

Oslo – Ole Hem argento ai campionati norvegesi al termine di una gara condotta all’attacco.

I colori della Wilier 7C Force sono saliti sul podio ai campionati norvegesi di mountain bike marathon, andati in scena a Oslo. A portarceli è stato il tenace Ole Hem, che non è riuscito a conquistare il terzo titolo nazionale della carriera (dopo quelli del 2018 e del 2019) ma si è comunque messo al collo una pur importante medaglia d’argento.

Teatro dei campionati norvegesi è stata la Terrengsykkelrittet, gara di 60 chilometri e 1700 metri di dislivello positivo andata in scena su un tracciato molto tecnico ed esigente. Il 90% del percorso era caratterizzato da “singletrail” naturali e da sezioni molto tecniche.

Hem ha impostato una gara d’attacco e ha imposto selezione nel gruppo dei migliori, seguito dal solo Knut Røhme. Il forte biker della Wilier 7C Force ha provato a staccare il rivale nei tratti più duri del percorso, cercando di sfruttare le proprie caratteristiche, ma non è riuscito nel proprio intento.

Il finale di gara, particolarmente nervoso e con un disegno da cross country, ben si addiceva alle qualità di Røhme, che è riuscito a togliersi dalla ruota Hem. Nel tratto conclusivo, a giochi pressoché fatti, il distacco tra i due è incrementato, con Hem secondo al traguardo e comunque soddisfatto della propria prova.

“Ho dato tutto – ha commentato Ole Hem a fine gara -. Ho provato a staccare Røhme su ogni salita, ma negli ultimi 30 minuti di gara lui è stato più forte di me e anche più veloce in discesa. Mi sentivo bene e sono stato battuto da un atleta che oggi è stato più forte di me. Continuerò a lavorare per cercare di conquistare un’altra maglia”.

Ordine d’arrivo: 1. Knut Røhme 3h01’16”0; 2. Ole Hem a 2’50”; 3. Tormod Weydahl a 4’55”; 4. Erik Hoegstad a 10’27”; 5. Marius Fjeld a 11’54”.